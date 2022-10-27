Поклонникам фильмов о супергероях DC больше не нужно задумываться об экранном будущем Супермена. После выхода "Черного Адама" Генри Кавилл официально заявил, что вернется к своей легендарной роли.

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Генри Кавилл вернется к роли Супермена

Я хотел официально заявить, что я вернулся как Супермен, – сказал Кавилл в видео в инстаграмме. – Изображение, которое вы видите в этом посту, и то, что вы видели в "Черном Адаме", – это лишь малая часть того, что наступит. Есть за что быть благодарным, и я доберусь до этого со временем, спасибо спасибо за вашу поддержку и терпение".

Кавилл дополнил, что для него очень важен Супермен как персонаж. Как сообщил актер, он с нетерпением ждет новой истории, но более радостной.

Этот персонаж очень дорог мне. Прошло пять лет, но я не отчаивался. И это удивительно, что мы здесь и снова говорим об этом. У моего героя очень светлое будущее. И я с нетерпением жду момента, когда смогу рассказать историю радостного Супермена,

– отметил он.

Пост, которым поделился Генри Кавилл: смотрите видео



Генри Кавилл впервые сыграл Супермена в фильме "Человек из стали" 2013 года и продолжил играть культового супергероя в двух следующих фильмах режиссера Зака ​​Снайдера: "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" 2016 года и "Лига справедливости" 2017 года.

После камео в "Шазам!" В 2018 году Кавилл больше не собирался сниматься в фильмах о Супермене. Но актер никогда не терял надежды – даже когда он получил главную роль в сериале "Ведьмак" от Netflix, Кавилл продолжал говорить интервьюерам, что "плащ все еще в шкафу".