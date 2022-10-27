Шанувальникам фільмів про супергероїв DC більше не потрібно задумуватися про екранне майбутнє Супермена. Після виходу "Чорного Адама", Генрі Кавілл офіційно заявив, що повернеться до своєї легендарної ролі.

Читайте також Локі з фільмів Marvel вперше став батьком: з ким одружений актор Том Гіддлстон

Генрі Кавілл повернеться до ролі Супермена

Я хотів офіційно заявити, що я вернувся як Супермен, – сказав Кавілл у відео в інстаграмі. – Зображення, яке ви бачите в цьому пості, і те, що ви бачили в "Чорному Адамі", – це лише мала частина того, що настане. Є за що бути вдячним, і я доберусь до цього з часом, красно дякую за вашу підтримку та терпіння".

Кавілл доповнив, що для нього дуже важливий Супермен як персонаж. Як повідомив актор, він з нетерпінням чекає на нову історію, але більш радісну.

Цей персонаж дуже дорогий мені. Минуло п'ять років, але я не втрачав надію. І це дивно, що ми тут і знову говоримо про це. У мого героя дуже світле майбутнє. І я з нетерпінням чекаю на момент, коли зможу розповісти історію радісного Супермена,

– зазначив він.

Пост, яким поділився Генрі Кавілл: дивіться відео



Генрі Кавілл вперше зіграв Супермена у фільмі "Людина зі сталі" 2013 року і продовжив грати культового супергероя у двох наступних фільмах режисера Зака ​​Снайдера: "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" 2016 року та "Ліга справедливості" 2017 року.

Після камео в "Шазам!" 2018 року Кавілл більше не збирався зніматися у фільмах про Супермена. Але актор ніколи не втрачав надії — навіть коли він отримав головну роль у серіалі "Відьмак" від Netflix, Кавілл продовжував говорити інтерв'юерам, що "плащ все ще в шафі".