В инстаграмме Генри Кавилл упомянул о пути, который ему пришлось пройти в течение 3 сезонов. За эту роль актер получил немало одобрительных отзывов от критиков.

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Теперь готов сыграть Геральда актер Лиам Гемсворт . Он за эти годы снялся в ряде очень успешных фильмов и шоу, включая франшизу "Голодные игры", "Самая опасная игра" и "День независимости: Возрождение", "Неудержимые 2" и т.д.

Мое путешествие как Геральт из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, к сожалению, я составлю свой медальон и мечи в четвертом сезоне. Вместо меня фантастический мистер Лиам Гемсворт наденет плащ Белого Волка. Я передаю эстафету с благоговением перед временем, проведенным, воплощая Геральта и с энтузиазмом вижу Лиама в роли самого очаровательного из мужчин,

— написал Кавилл в инстаграме.

Лиам Гемсворт ответил актеру и подчеркнул, что глубоко уважает его работу и является его поклонником: "Генри Кавилл был невероятным Геральтом, и я горжусь тем, что он позволяет взять мечи Белого Волка в следующую главу его приключений".

Реакция сети на заявление Генри Кавилла покинуть "Ведьмака" после 3 сезона

После того, как знаменитость сообщила новость, фанаты выразили свое разочарование. Один из пользователей отреагировал лаконично и обратился к продюсерам: " Тогда просто завершите сериал ".

Больше комментариев:

"Я немного озадачен этим решением. Я думал, что Генри будет до конца? Ничего не имею против Лиама. Я уверен, что он проделает фантастическую работу, но я изрядно озадачен";

"Его пристрастие к персонажу, книгам и игре было омрачено его жадностью, когда Warner Bros. предложили вернуться к роли Супермена с, вероятно, большой зарплатой";

"Почему современные сценаристы так ненавидят своих фанатов?";

"Проклятие. Я так понимаю, это потому, что он никогда не был доволен сценарием для шоу";

"Я лучше подожду пару лет, пока он будет снимать Супермена, или не буду смотреть шоу";

"Просто отмени это катастрофическое шоу. Генри был единственным хорошим в этом";

"Он, видимо, устал от перемен, потому не мог добросовестно продолжать".

Генри Кавилл в роли Ведьмака / Netflix

Напомним, Netflix подтвердил, что третий сезон "Ведьмака" выйдет летом 2023 года. Он основывается на еще одной книге из саги Анджея Сапковского "Час пренебрежения".