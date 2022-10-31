"Тогда просто завершите сериал": фанаты разочарованы решением Генри Кавилла покинуть "Ведьмака"
Источник:Инстаграм Генри Кавилла
Английский актер Генри Кавилл публично сообщил, что завершил работу в проекте "Ведьмак" после 3 сезона. Далее главную роль в фэнтезийном сериале сыграет не менее популярный актер. Как на это отреагировали фаны – читайте на Кино 24.
В инстаграмме Генри Кавилл упомянул о пути, который ему пришлось пройти в течение 3 сезонов. За эту роль актер получил немало одобрительных отзывов от критиков.
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Теперь готов сыграть Геральда актер Лиам Гемсворт. Он за эти годы снялся в ряде очень успешных фильмов и шоу, включая франшизу "Голодные игры", "Самая опасная игра" и "День независимости: Возрождение", "Неудержимые 2" и т.д.
Мое путешествие как Геральт из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, к сожалению, я составлю свой медальон и мечи в четвертом сезоне. Вместо меня фантастический мистер Лиам Гемсворт наденет плащ Белого Волка. Я передаю эстафету с благоговением перед временем, проведенным, воплощая Геральта и с энтузиазмом вижу Лиама в роли самого очаровательного из мужчин,
— написал Кавилл в инстаграме.
Лиам Гемсворт ответил актеру и подчеркнул, что глубоко уважает его работу и является его поклонником: "Генри Кавилл был невероятным Геральтом, и я горжусь тем, что он позволяет взять мечи Белого Волка в следующую главу его приключений".
Реакция сети на заявление Генри Кавилла покинуть "Ведьмака" после 3 сезона
После того, как знаменитость сообщила новость, фанаты выразили свое разочарование. Один из пользователей отреагировал лаконично и обратился к продюсерам: "Тогда просто завершите сериал".
Больше комментариев:
- "Я немного озадачен этим решением. Я думал, что Генри будет до конца? Ничего не имею против Лиама. Я уверен, что он проделает фантастическую работу, но я изрядно озадачен";
- "Его пристрастие к персонажу, книгам и игре было омрачено его жадностью, когда Warner Bros. предложили вернуться к роли Супермена с, вероятно, большой зарплатой";
- "Почему современные сценаристы так ненавидят своих фанатов?";
- "Проклятие. Я так понимаю, это потому, что он никогда не был доволен сценарием для шоу";
- "Я лучше подожду пару лет, пока он будет снимать Супермена, или не буду смотреть шоу";
- "Просто отмени это катастрофическое шоу. Генри был единственным хорошим в этом";
- "Он, видимо, устал от перемен, потому не мог добросовестно продолжать".
Напомним, Netflix подтвердил, что третий сезон "Ведьмака" выйдет летом 2023 года. Он основывается на еще одной книге из саги Анджея Сапковского "Час пренебрежения".
"Ведьмак" сразу после выпуска первого сезона в 2019 году стал одним из самых успешных оригинальных проектов Netflix. Премьера второго сезона прошла 17 декабря 2021 года.