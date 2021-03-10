Гильдия режиссеров (DGA) объявила претендентов на свою престижную премию. Ежегодно ее выдают за выдающиеся достижения в области режиссуры кино и телевидения.

За награду поборются Дэвид Финчер Аарон Соркин и Ли Айзек Чун. Также впервые в истории награды на приз претендуют сразу две женщины-режиссерки – Хлоя Чжао и Эмиральд Феннел.

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В сериальных категориях за премию поборются создатели таких известных сериалов, как "Мандалорец", "Лучшее звоните Солу" и "Бриджертоны". Также в номинацию попали режиссеры мини-сериалов "Ход королевы" и "ВандаВижн".

73-я церемония вручения премий DGA пройдет 10 апреля 2021.

Номинанты на премию DGA

Кинематографические номинации

Лучший режиссер полнометражного фильма

Ли Айзек Чун – "Минари"

Эмиральд Феннел – "Девушка, подающая надежды"

Дэвид Финчер – "Манк"

Аарон Соркин – "Суд над чикагской семеркой"

Хлоя Чжао – "Земля кочевников"

Лучший режиссерский дебют

Рада Бланк – "40-летняя версия"

Фернандо Фриаш – "Меня здесь больше нет"

Реджина Кинг – "Одна ночь в Майами"

Дариус Мардер – "Звук металла"

Флориан Зеллер – "Отец"

Телевизионные номинации

Лучший режиссер драматического сериала

Джейсон Бейтман – "Озарк"

Джон Фавро – "Мандалорец"

Винс Гиллиган – "Лучше звоните Солу"

Лесли Линка Глаттер – "Родина"

Джули Энн Робинсон – "Бриджертоны"

Лучший режиссер комедийного сериала

Зак Брафф – "Тед Лассо"

М. Дж. Делани – "Тед Лассо"

Сюзанна Фогель – "Бортпроводница"

Эрин О’Мэлли – "Умерь свой энтузиазм"

Джефф Шаффер – "Умерь свой энтузиазм"

Лучший режиссер телефильма или мини-сериала