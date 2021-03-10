Гильдия режиссеров США объявила номинантов на свою премию
Гильдия режиссеров (DGA) объявила претендентов на свою престижную премию. Ежегодно ее выдают за выдающиеся достижения в области режиссуры кино и телевидения.
Источник:Deadline
За награду поборются Дэвид Финчер Аарон Соркин и Ли Айзек Чун. Также впервые в истории награды на приз претендуют сразу две женщины-режиссерки – Хлоя Чжао и Эмиральд Феннел.
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В сериальных категориях за премию поборются создатели таких известных сериалов, как "Мандалорец", "Лучшее звоните Солу" и "Бриджертоны". Также в номинацию попали режиссеры мини-сериалов "Ход королевы" и "ВандаВижн".
73-я церемония вручения премий DGA пройдет 10 апреля 2021.
Номинанты на премию DGA
Кинематографические номинации
Лучший режиссер полнометражного фильма
- Ли Айзек Чун – "Минари"
- Эмиральд Феннел – "Девушка, подающая надежды"
- Дэвид Финчер – "Манк"
- Аарон Соркин – "Суд над чикагской семеркой"
- Хлоя Чжао – "Земля кочевников"
Лучший режиссерский дебют
- Рада Бланк – "40-летняя версия"
- Фернандо Фриаш – "Меня здесь больше нет"
- Реджина Кинг – "Одна ночь в Майами"
- Дариус Мардер – "Звук металла"
- Флориан Зеллер – "Отец"
Телевизионные номинации
Лучший режиссер драматического сериала
- Джейсон Бейтман – "Озарк"
- Джон Фавро – "Мандалорец"
- Винс Гиллиган – "Лучше звоните Солу"
- Лесли Линка Глаттер – "Родина"
- Джули Энн Робинсон – "Бриджертоны"
Лучший режиссер комедийного сериала
- Зак Брафф – "Тед Лассо"
- М. Дж. Делани – "Тед Лассо"
- Сюзанна Фогель – "Бортпроводница"
- Эрин О’Мэлли – "Умерь свой энтузиазм"
- Джефф Шаффер – "Умерь свой энтузиазм"
Лучший режиссер телефильма или мини-сериала
- Сюзанна Бир – "Отыграть назад"
- Скотт Фрэнк – "Ход королевы"
- Томас Каил – "Гамильтон"
- Мэтт Шекман – "ВандаВижн"
- Линн Шелтон – "И повсюду тлеют пожары"
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