Главные фильмы Венецианского кинофестиваля 2021

В этом году Венецианский международный кинофестиваль по счету 78-й. Он стартовал 1 сентября с премьеры фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери". Редакция Кино 24 собрала список премьер, которые точно нельзя пропустить.

Завершается нынешний Венецианский кинофестиваль 11 сентября, и если вы не успели ознакомиться с лентами, которые были на нем представлены, – вот пятерка самых интересных фильмов, которые действительно стоят вашего внимания

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"Параллельные матери"

Режиссер: Педро Альмодовар.

В ролях: Пенелопа Крус, Росси Де Пальма, Айтана Санчес-Хихон.

Сюжет ленты

Главные героини фильма – две женщины встречаются в роддоме: они стали матерями в один день. Обе запутались в своей жизни, обе отягощены одиночеством и не планировали беременность. Зрителю остается следить за тем, как параллельно развиваются истории женщин после знакомства и как постепенно меняются они сами.

Трейлер фильма "Параллельные матери": смотрите видео онлайн

Еще до премьеры вокруг картины случился небольшой скандал – Instagram удалил фотографию с постером фильма, на котором крупным планом был изображен женский сосок (после инцидента компания официально извинилась и разблокировала фото).

"Дюна"

Подробнее о фильме "Параллельные матери", актерском составе и деталях съемочного процесса читайте в нашем материале

Режиссер: Дени Вильнев.

В ролях: Тимоти Шаламе, Зендая, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин.

Сюжет ленты

История основывается на одноименном романе 1965 года Фрэнка Герберта. "Дюна" Вильнева больше тяготеет к литературному оригиналу, чем предыдущая экранизация авторства Дэвида Линча.

В фильме говорится о событиях, которые происходят в будущем на планете Арракис. Здесь людей подстерегает палящее солнце, страшные монстры, отчаянные межгалактические конфликты, однако все это ничто перед возможностью обладать самым ценным ресурсом, способным продлевать жизнь.

Главный герой – Пол, которого играет Тимоти Шаламе, сын герцога Лето. Их семья, дом Атрейдесов, покидает планету Каладан, чтобы взять на себя управление титульной планетой. Оказавшись в опасном мире негостеприимных людей, дом Атрейдесов будет наблюдать за производством меланжа специи – самого желанного ресурса в галактике. Тем не менее, все идет не так, как кажется, поскольку предательский дом Гарконненов стремится уничтожить всех Атрейдесов и забрать себе планету.

Трейлер фильма "Дюна": смотрите видео онлайн

После премьеры фильма критики разделились на два лагеря: кому-то просмотр фильма принес огромное удовольствие и восторг, а кто-то остался крайне недовольным.

В то же время, большинство все же одобрительно отзываются о фильме. В The Guardian убеждены, что" Дюна "напомнила всем, "каким должен быть голливудский блокбастер".

Кинокритик Стивен Вайнтрауб, Collider выразил свое одобрительное мнение относительно фильма в твиттере, убеждая фолловеров, что Дюна – это и есть настоящий новый шедевр кинематографа.

В Дюне все работает. От удивительной музыки Ганса Циммера до потрясающей кинематографии Грейга Фрейзера и великолепных костюмов Боба Моргана и Жаклин Уэст... в фильме создается впечатление, что они отправились на другой конец галактики и сняли то, что на самом деле происходило,

– отметил Стивен Вайнтрауб в своей публикации.

"Спенсер"

Подробнее о фильме и актерах, которые в нем сыграли, и сюжете читайте в нашем материале

Режиссер: Пабло Ларраин.

В ролях: Кристен Стюарт, Джек Фартинг, Шон Харрис, Салли Хокинс, Тимоти Сполл.

Сюжет ленты

В центре фильма рождественские выходные в конце 1991 года, которые королевская семья по многолетней традиции проводит в Сандрингеме – загородном имении Елизаветы II. Брак Дианы и Чарльза буквально разрушается на глазах, вокруг постоянно сплетничают о расстройствах и изменах с обеих сторон. Скандал не должен омрачить Рождество титулованного семейства, но именно в эти дни принцесса принимает судьбоносное решение – так больше продолжаться не может: развод неизбежен.

Трейлер фильма "Спенсер": смотрите видео онлайн

По словам режиссера, хотя в фильме показан крошечный отрезок жизни Дианы, этот момент как раз позволяет зрителям понять, какой она была на самом деле.

В то же время, после просмотра фильма "Спенсер" на кинофестивале некоторым критикам, например Брайану Вайнеру из Daily Mail, не хватило "живости" в игре Кристен Стюарт.

Вы только сначала видите различия. Но постепенно опыт голливудской звезды заставляет вас видеть лишь то, что все это – Диана. Было бы трудно испортить прическу 30-летней давности, но она также подает хриплый голос и акцент, а также эту интересную соблазнительную смесь застенчивости и прямоты,

– написал Брайан Вайнер из Daily Mail.

Вместе с тем, лестных отзывов как о фильме, так и об игре главной актрисы значительно больше чем отрицательных. Актрису даже включили в список вероятных претенденток на номинацию в категории Лучшая актриса премии Оскар-2022.

"Последняя дуэль"

Подробнее о фильме "Спенсер", актерском составе и сюжете читайте в нашем материале

Режиссер: Ридли Скотт.

В ролях: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Бен Аффлек.

Сюжет фильма

Лента рассказывает о событиях, которые происходят на фоне Столетней войны, и раскрывает безграничное могущество мужчин, хрупкость правосудия и отвагу одной женщины, которая готова стать против всех, чтобы правда победила.

Главный герой-рыцарь, который вернулся с войны и узнал, что сосед изнасиловал его жену. Девушке никто не верит, подозреваемый все отрицает, свидетелей нет. Король Франции приказывает, что исход конфликта должен решить поединок – он и станет последней разрешенной дуэлью в стране.

Трейлер фильма "Последняя дуэль": смотрите видео онлайн

"Отблеск"

Подробнее о фильме "Последняя дуэль", актерском составе, съемочном процессе и сюжете читайте в нашем материале

Режиссер: Валентин Васянович.

В ролях: Роман Луцкий, Ника Мыслицкая, Надежда Левченко.

Сюжет фильма

Главный герой фильма – военный врач, который попал в плен во время войны на Донбассе и после освобождения пытается вернуться к нормальной жизни, восстановить отношения с семьей, найти цель и забыть наконец весь пережитый ужас.

Трейлер фильма "Отблеск": смотрите видео онлайн