Актеры нового Гарри Поттера, свежая мелодрама в прокате: дайджест главных новостей кино

Киноиндустрия работает на полную мощность. На этой неделе объявили еще нескольких актеров, которые сыграют в сериале о Гарри Поттере, новые долгожданные фильмы вышли в прокат, а свежие трейлеры интригуют зрителей.

Кино 24 рассказывает, что смотреть, чего ждать в ближайшее время и какие новости всколыхнули индустрию на этой неделе. Не пропустите главное из мира кино.

К слову Уже доступны на ютубе: 5 украинских сериалов 2025 года, которые можно посмотреть онлайн

Самые популярные фильмы и сериалы Netflix в Украине

Платформа Netflix обновила список самых популярных фильмов и сериалов в Украине, которые смотрели в период со 2 по 8 июня.

Самой популярной лентой третью неделю подряд остается "Отпуск вслепую" – украинская романтическая комедия с Даниэлем Салемом. Это история о бизнесвумен, которая вынуждена провести отпуск в домике в Карпатах вместе с его хозяином-военным.



Самые популярные фильмы / Фото Netflix

Зато среди сериалов украинцы чаще всего выбирали "Отдел нераскрытых дел" – шотландское криминальное шоу о полицейском Карле Морке, который после неудачной операции переходит в новый отдел. Он возвращается к сложному делу, которое долгое время не выходит из его головы.



Самые популярные фильмы / Фото Netflix

Что стоит посмотреть в кино

На этой неделе, в частности с 12 июня, в украинский прокат вышел ряд новых фильмов.

"Материалисты" с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом расскажет о девушке, которая ищет идеальные пары для других, но сама не может разобраться в личной жизни.

"Материалисты": смотрите трейлер онлайн

"Как приручить дракона" – это римейк одноименного культового мультфильма. Сын вождя решается подружиться с драконом несмотря на их столетнюю вражду. Это раскрывает истинную природу существ.

"Как приручить дракона": смотрите трейлер онлайн

"Опасное животное" – безумный фильм ужасов о серфингистке, которую похищает серийный маньяк и оставляет ее один на один с опасным животным океана.

"Опасное животное": смотрите трейлер онлайн

"Возвращение мертвецов". Новый хоррор расскажет о страшном феномене, вследствие которого умершие воскресают. Семьи, чьи близкие вернулись к жизни, сталкиваются с новой реальностью.

"Возвращение мертвецов": смотрите трейлер онлайн

Что на этой неделе вышло на платформах

Стриминговые платформы тоже не остались без нового материала.

С 13 июня на Apple TV+ вышел сериал "Долина Эхо" с Джулианной Мур и Сидни Суини. Он рассказывает о дрессировщице лошадей Кейт, которая переживает непростые времена. Когда на пороге дома появляется ее дочь, вся в чужой крови, женщина должна решить, готова ли защищать девушку.

"Долина Эхо": смотрите трейлер онлайн

На Prime Video 12 июня вышел новый фильм "Под прикрытием" с Орландо Блумом. Он расскажет о преподавательнице Кэт, которая получила безумное предложение от полицейского под прикрытием.

"Под прикрытием": смотрите трейлер онлайн

На Netflix можно посмотреть новую польскую комедию "Анела" о светской львице из Варшавы, что остается без денег мужа и должна теперь полагаться только на себя.

"Анела": смотрите трейлер онлайн

А среди сериалов вышел 2 сезон сериала "Фубар" с Арнольдом Шварценеггером, который вернулся к роли тайного агента Люка Бруннера. В новых эпизодах он столкнется с таинственной женщиной из прошлого.

"Фубар 2": смотрите трейлер онлайн

В ожидании нового кино: какие трейлеры вышли на этой неделе

На этой неделе появились трейлеры одних из самых ожидаемых фильмов и сериалов. Больше всего обсуждений вызвал трейлер "Супермена", который выйдет в июле. Он показал, что в ленте будет множество боевых сцен, напряженная атмосфера и много юмора. Также вышел первый трейлер хоррор-сериала "Институт" по произведению Стивена Кинга и финальный трейлер 3 сезона "Игры в кальмара".

"Супермен": смотрите трейлер онлайн

"Институт": смотрите трейлер онлайн

"Игра в кальмара 3": смотрите трейлер онлайн

Гарри Поттер, дело Вайнштейна, фестиваль Docudays UA-2025: последние киноновости

Канал HBO показал еще ряд актеров, которые сыграют в сериале о Гарри Поттере. На фото изображены звезды, что воплотят на экране Молли Уизли, Мелфоев, грифиндорцев (Шеймус Финниган, Парвати Патил, Лаванда Браун), Дурсли, и министр магии Корнелиус Фадж.



Актеры в сериале о Гарри Поттере / Фото HBO