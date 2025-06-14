Кіно 24 розповідає, що дивитися, на що чекати найближчим часом і які новини сколихнули індустрію цього тижня. Не пропустіть головне зі світу кіно.

До слова Вже доступні на ютубі: 5 українських серіалів 2025 року, які можна подивитися онлайн

Найпопулярніші фільми та серіали Netflix в Україні

Платформа Netflix оновила список найпопулярніших фільмів та серіалів в Україні, які дивилися у період з 2 до 8 червня.

Найпопулярнішою стрічкою третій тиждень поспіль залишається "Відпустка наосліп" – українська романтична комедія з Даніелем Салемом. Це історія про бізнесвумен, яка змушена провести відпустку в будиночку в Карпатах разом з його господарем-військовим.



Найпопулярніші фільми / Фото Netflix

Натомість серед серіалів українці найчастіше обирали "Відділ нерозкритих справ" – шотландське кримінальне шоу про поліціянта Карла Морка, який після невдалої операції переходить у новий відділ. Він повертається до складної справи, яка довгий час не виходить з його голови.



Найпопулярніші фільми / Фото Netflix

Що варто подивитися в кіно

Цього тижня, зокрема з 12 червня, в український прокат вийшла низка нових фільмів.

"Матеріалісти" з Дакотою Джонсон, Педро Паскалем і Крісом Евансом розповість про дівчину, яка шукає ідеальні пари для інших, але сама не може розібратись в особистому житті.

"Матеріалісти": дивіться трейлер онлайн

"Як приборкати дракона" – це римейк однойменного культового мультфільму. Син вождя наважується подружитись з драконом попри їхню столітню ворожнечу. Це розкриває справжню природу істот.

"Як приборкати дракона": дивіться трейлер онлайн

"Небезпечна тварина" – шалений фільм жахів про серфінгістку, яку викрадає серійний маніяк і залишає її сам на сам з найнебезпечнішою твариною океану.

"Небезпечна тварина": дивіться трейлер онлайн

"Повернення мерців". Новий горор розповість про страшний феномен, внаслідок якого померлі воскресають. Родини, чиї близькі повернулись до життя, стикаються з новою реальністю.

"Повернення мерців": дивіться трейлер онлайн

Що цього тижня вийшло на платформах

Стримінгові платформи теж не залишились без нового матеріалу.

З 13 червня на Apple TV+ вийшов серіал "Долина Ехо" з Джуліанною Мур та Сідні Свіні. Він розповідає про дресувальницю коней Кейт, яка переживає непрості часи. Коли на порозі дому з'являється її донька, вся у чужій крові, жінка має вирішити, чи готова захищати дівчину.

"Долина Ехо": дивіться трейлер онлайн

На Prime Video 12 червня вийшов новий фільм "Під прикриттям" з Орландо Блумом. Він розповість про викладачку Кет, яка отримала шалену пропозицію від поліціянта під прикриттям.

"Під прикриттям": дивіться трейлер онлайн

На Netflix можна переглянути нову польську комедію "Анела" про світську левицю з Варшави, що залишається без грошей чоловіка й мусить тепер покладатись лиш на себе.

"Анела": дивіться трейлер онлайн

А серед серіалів вийшов 2 сезон серіалу "Фубар" з Арнольдом Шварценеггером, який повернувся до ролі таємного агента Люка Бруннера. У нових епізодах він стикнеться з таємничою жінкою з минулого.

"Фубар 2": дивіться трейлер онлайн

В очікуванні на нове кіно: які трейлери вийшли цього тижня

Цього тижня з'явилися трейлери одних з найочікуваніших фільмів та серіалів. Чи не найбільше обговорень спричинив трейлер "Супермена", який вийде у липні. Він показав, що у стрічці буде безліч бойових сцен, напружена атмосфера та багато гумору. Також вийшов перший трейлер горор-серіалу "Інститут" за твором Стівена Кінга та фінальний трейлер 3 сезону "Гри в кальмара".

"Супермен": дивіться трейлер онлайн

"Інститут": дивіться трейлер онлайн

"Гра в кальмара 3": дивіться трейлер онлайн

Гаррі Поттер, справа Вайнштейна, фестиваль Docudays UA-2025: останні кіноновини

Канал HBO показав ще низку акторів, які зіграють у серіалі про Гаррі Поттера. На фото зображені зірки, що втілять на екрані Моллі Візлі, Мелфоїв, ґрифіндорців (Шеймус Фінніган, Парваті Патіл, Лаванда Браун), Дурслі, та міністр магії Корнеліус Фадж.



Актори в серіалі про Гаррі Поттера / Фото HBO