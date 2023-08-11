В 2022 выступал для ВСУ, в 2023 переехал в Россию: что известно об актере-предателе Михайличенко

Смена позиции украинского актера Глеба Михайличенко шокировала многих украинцев. Оказывается, еще в 2022 году украинец выступал с благотворительными концертами в поддержку ВСУ, а в 2023 году переехал в Мордовию, где основал киношколу Start Media School с другими коллаборантами.

К тому же, теперь Глеб работает в российской компании, которая специализируется на съемке интервью и других коммерческих роликов, где он также появляется. Об этом впервые написал театральный режиссер Александр Жила.

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Как украинский актер Глеб Михайличенко перешел на сторону окупантов

Переехав в Россию, Глеб основал первую киношколу в Мордовии. В этом ему помог россиянин 1977 года рождения Дамир Сухов. "В Саранске сейчас есть своя киношкола. И это не миф", – заявлял он для пропагандистских СМИ.

Как известно, 10 – 13 июля прошли первые мастер-классы с участием артистов российского и мордовского драматических театров, певицы и финалистки проекта "Новая звезда" Светланы Соколовой и российских блоггеров. В киношколу Михайличенко может записаться любой возраст от 6 до 50 лет. По информации Дамира Сухова, программу обучения они писали два года. Основные направления – сценический язык, сценическая пластика, актерское мастерство. Откроется школа в августе.

Свое возмущение выразила актриса Римма Зюбина. Она задала вопрос, как можно предать свою страну во время войны.

А когда актер в 2022-м ездит с концертами в наши военные, а в 2023 году оказывается в России. Это как? Мне кто-нибудь может объяснить, что там в голове? Какая же мудрая сказочка "Фарбований лис", и сколько еще волшебных перевоплощений до и после победы ждет нас,

– поделилась Римма.

На предательство актера также отреагировали и в Театре юного зрителя. Там рассказали, что Глеб переехал в Россию после прекращения сотрудничества с театром.

"Наши дорогие юные зрители и их родители! Сейчас в театральном сообществе распространяется информация об актере, который переехал в страну-агрессор. Хотим отметить, что вышеупомянутый актер переехал в Россию после того, как закончил работу в нашем театре", – заявили в театре.