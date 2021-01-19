Госкино в 2020 году не запретило ни одного российского сериала или фильма. Кроме этого, украинское ведомство разрешило для трансляции один из таких проектов.

На рассмотрение экспертов передали только 1 российский фильм 2020 года – "Обратная связь". После рассмотрения комиссией Госкино разрешило его показы в кинотеатрах Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

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Кроме этого, ведомство не вводило других запретов на кинопроекты, созданные в России.

По выводам Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации в 2020 году запрещенных фильмов производства Российской Федерации нет,

– подчеркнули представители Госкино в официальном ответе.

Интересно, что в 2018 году Госкино запретило 3 сериала страны-агрессора и предоставило разрешение на показы в кинотеатрах 3 фильмов. В 2019-м было больше запретов: 5 проектов попали в "черный" список, 2 из которых были российскими, а в одном снялся Владимир Зеленский.

Ситуация с российскими актерами

А вот для Госпогранслужбы 2020 год был насыщенным. Многие российские актеры пытались попасть на территорию Украины. Причины они часто замалчивали, или же отмечали, что запланированы съемки или театральные представления. Из-за посещения оккупированного Крыма или пророссийских заявлений все они получили запрет въезда.

В частности, в Украину пытались попасть: