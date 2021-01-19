Держкіно у 2020 році не заборонило жодного російського серіалу чи фільму. Окрім цього, українське відомство дозволило для трансляції один з таких проєктів.

На розгляд експертів передали тільки 1 російський фільм 2020 року – "Зворотній зв'язок". Після розгляду комісією Держкіно дозволило його покази в кінотеатрах України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Окрім цього, відомство не вводило інших заборон на кінопроєкти, створені в Росії.

За висновками Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування в 2020 році заборонених фільмів виробництва Російської Федерації немає,

– наголосили представники Держкіно в офіційній відповіді.