Рік без заборон: жоден російський фільм не потрапив у "чорний" список України в 2020 році
Держкіно у 2020 році не заборонило жодного російського серіалу чи фільму. Окрім цього, українське відомство дозволило для трансляції один з таких проєктів.
На розгляд експертів передали тільки 1 російський фільм 2020 року – "Зворотній зв'язок". Після розгляду комісією Держкіно дозволило його покази в кінотеатрах України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Цікаво Олексій Гуськов потрапив до "чорного списку" Мінкульту: що російський актор говорив про Україну
Окрім цього, відомство не вводило інших заборон на кінопроєкти, створені в Росії.
За висновками Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування в 2020 році заборонених фільмів виробництва Російської Федерації немає,
– наголосили представники Держкіно в офіційній відповіді.
Цікаво, що у 2018 році Держкіно заборонило 3 серіали країни-агресора і надало дозвіл на покази в кінотеатрах 3 фільмів. У 2019-му було більше заборон: 5 проєктів потрапили у "чорний" список, 2 з яких були російськими, а в одному знявся Володимир Зеленський.
Ситуація з російськими акторами
А от для Держприкордонслужби 2020 рік був насиченим. Чимало російських акторів намагались потрапити на територію України. Причини вони часто замовчували, або ж зазначали, щомають заплановані зйомки чи театральні вистави. Через відвідини окупованого Криму чи проросійські заяви всі вони отримали заборону в'їзду.
Зокрема, до України намагались потрапити:
- Олексій Гуськов
- Кирило Гребенщиков
- Катерина Варнава
- Сергій Колєсніков
- Лариса Удовиченко
- Андрій Бутін та інші.
Поділитися новиною