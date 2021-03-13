Самый крупный агрегатор рецензий критиков Rotten Tomatoes объявил результаты премии Golden Tomato Awards. Главный критерий, по которому определяется победитель – самый большой процент положительных рецензий и их количество.

Премии даются в нескольких категориях. Среди них есть фильмы, которые вышли в ограниченном и широком прокате, на стриминговых сервисах, дебютные ленты, проекты на иностранном языке и тому подобное.

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Лучшим фильмом 2020 стала лента "Портрет девушки в огне". Также она победила еще в двух категориях "Лучший фильм в ограниченном прокате" и "Лучший иностранный фильм".

Фильм "Портрет девушки в огне": сюжет

Действие фильма разворачиваются во французском регионе Бретань XVIII века. Молодая художница Марианна делает на заказ свадебный портрет девушки Элоизы. Днями Марианна внимательно изучает модель, а по ночам пишет ее портрет. Героини сближаются и вместе провожают свободу Элоизы перед ее замужеством. Но обоим приходит озарение, что счастливый брак на самом деле не обещает Элоизе ничего хорошего.

Фильм "Портрет девушки в огне": смотрите трейлер

Другие победители Rotten Tomatoes

Лучший проект в широком прокате – "Человек-невидимка",

Лучший релиз на стриминге – "Одна ночь в Майами",

Лучший телефильм – "Добро пожаловать в Чечню",

Лучший мультфильм – "Душа" от Pixar.