Rotten Tomatoes назвали лучший фильм 2020 года
Самый крупный агрегатор рецензий критиков Rotten Tomatoes объявил результаты премии Golden Tomato Awards. Главный критерий, по которому определяется победитель – самый большой процент положительных рецензий и их количество.
Источник:Rotten Tomatoes
Премии даются в нескольких категориях. Среди них есть фильмы, которые вышли в ограниченном и широком прокате, на стриминговых сервисах, дебютные ленты, проекты на иностранном языке и тому подобное.
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Лучшим фильмом 2020 стала лента "Портрет девушки в огне". Также она победила еще в двух категориях "Лучший фильм в ограниченном прокате" и "Лучший иностранный фильм".
Фильм "Портрет девушки в огне": сюжет
Действие фильма разворачиваются во французском регионе Бретань XVIII века. Молодая художница Марианна делает на заказ свадебный портрет девушки Элоизы. Днями Марианна внимательно изучает модель, а по ночам пишет ее портрет. Героини сближаются и вместе провожают свободу Элоизы перед ее замужеством. Но обоим приходит озарение, что счастливый брак на самом деле не обещает Элоизе ничего хорошего.
Фильм "Портрет девушки в огне": смотрите трейлер
Другие победители Rotten Tomatoes
- Лучший проект в широком прокате – "Человек-невидимка",
- Лучший релиз на стриминге – "Одна ночь в Майами",
- Лучший телефильм – "Добро пожаловать в Чечню",
- Лучший мультфильм – "Душа" от Pixar.
Что касается сериалов, то больше всего побед в различных номинациях получили проекты "Я могу тебя уничтожить" и "Корона".
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