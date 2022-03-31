Членкиня Гильдии продюсеров США и директор кинокомпании УКРКИНО Ольга Журженко, три года работавшая в США, рассказала 24 каналу о том, что даже такая поддержка американцев на премии Оскар-2022 была важной и ценной. А вот видео с Владимиром Зеленским, которое могли показать на Оскаре, никак бы не изменило ситуацию.
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Интервью с Ольгой Журженко о поддержке Украины на Оскаре-2022
Как известно, украинцы рассчитывали на большую поддержку Украины на Оскаре собственно от организаторов шоу. Напомним, что гостям мероприятия раздавали голубые ленты в поддержку беженцев и во время самой церемонии вспомнили минутой молчания жертв войны в Украине. Что вы можете сказать об этом? Не кажется ли Вам такая поддержка Украины слишком минимальной?
Я думаю, что такая поддержка Украины на Оскаре уместна. Она тоже очень важна. Я не считаю, что она слишком минимальна. Потому что я знаю американцев. Прожив там три года и пообщавшись со многими довольно близко, могу сказать, что то, что они сделали во время церемонии, это очень много для них. Понимаете?
Говорить о том, что это слишком мала поддержка, я бы не стала. Вы скажете, что донейты минимального размера, по 50 или 100 гривен, это слишком минимальные донейты? Я считаю, что любая поддержка важна и ценна.
У них не было никаких фильмов от России, они не могли ничего сказать или сделать, или пробойкотировать какие-то фильмы только потому, что "великая россия" не имела никакого фильма среди номинантов. И слава Богу. Именно такой уровень их культуры, что они туда и не попали. Американцы на этой премии Оскар молодцы. Даже то сообщение, которое было во время минуты молчания, содержало слова, которые недвусмысленно показывали, что у нас идет война и это вторжение в страну, нарушение границ. Там были эти слова, потому это сообщение не было нейтральным. Оно действительно недвусмысленно указывало на то, что они против агрессии.
Гости Оскара-2022 поддержали Украину / Фото Getty Images
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Украинские зрители подвергли критике Оскар-2022 из-за того, что организаторы не назвали войну войной. Перед минутой молчания они обнародовали видео с таким текстом (смотрите ниже) и назвали войну России против Украины "конфликтом, вторжением и ущербом". То есть, никакого упоминания о России не было. Как бы Вы могли это прокомментировать?
И если мы хотим, чтобы уважали наши границы, я считаю, что правильно будет уважать и их право выбора – добавлять кирпичи в ту стену или нет.
Минута молчания сопровождалась текстом с почтением жертв войны в Украине: смотрите видео
"У них своя жизнь", "Голливуду не до нас" – так комментировали мероприятие украинцы в соцсетях. Согласны?
Голливуду вообще-то ни к кому в принципе (и так было всегда), а то, что они минуту молчания с таким текстом выставили – это уже очень много, на мой взгляд, – я не помню таких минут молчания по поводу жертв других войн.
Что касается видео Зеленского, которое якобы должны были показать на Оскаре. Я не считаю, что оно могло бы что-то изменить, потому что Зеленский обращался с речью в Конгресс, в парламент Великобритании, который имеет более важное значение, чем речь на церемонии Оскара.
Поэтому, в любом случае, даже если это видео было записано и оно "ходило в кругах" тех людей, которые утверждают об этом, я уверена, что те, кому нужно было посмотреть это видео, его таки просмотрели.
А то, что оно не было показано американским массам, смотревшим церемонию Оскара, я думаю, что это не сильно повлияло на ситуацию.
Потому что американцы – очень инертный народ для того, чтобы выходить на демонстрацию и требовать от Байдена каких-нибудь более серьезных мер, даже если бы они пересмотрели обращение Зеленского во время церемонии Оскара.
То, что руководство США лично хорошо осознает то, что у нас происходит, я знаю с первых уст. Поэтому я лично была на встрече с вице-президентом Камалой Гаррис, когда она приезжала в Варшаву. Посольство США в Украине, временно переехавшее в Польшу, организовало эту встречу. Я была там и видела, как Камала Гаррис лично расспрашивала маленькую группу беженцев о том, что и как происходит, почему, какие проблемы возникают и тому подобное.
Понимаете, для того чтобы донести до руководства США наши просьбы, требования, ситуацию и т.д., одно дополнительное видео Зеленского не нужно. Они и так очень близко знакомы с тем, что у нас происходит, не понаслышке.
Обращение Зеленского к миру по поводу войны в Украине: смотрите видео