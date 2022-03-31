Членкиня Гильдии продюсеров США и директор кинокомпании УКРКИНО Ольга Журженко, три года работавшая в США, рассказала 24 каналу о том, что даже такая поддержка американцев на премии Оскар-2022 была важной и ценной. А вот видео с Владимиром Зеленским, которое могли показать на Оскаре, никак бы не изменило ситуацию.

К теме Никакого упоминания о войне, зато много глуповатых шуток, – украинцы раскритиковали Оскар

Интервью с Ольгой Журженко о поддержке Украины на Оскаре-2022

Как известно, украинцы рассчитывали на большую поддержку Украины на Оскаре собственно от организаторов шоу. Напомним, что гостям мероприятия раздавали голубые ленты в поддержку беженцев и во время самой церемонии вспомнили минутой молчания жертв войны в Украине. Что вы можете сказать об этом? Не кажется ли Вам такая поддержка Украины слишком минимальной?

Я думаю, что такая поддержка Украины на Оскаре уместна. Она тоже очень важна. Я не считаю, что она слишком минимальна. Потому что я знаю американцев. Прожив там три года и пообщавшись со многими довольно близко, могу сказать, что то, что они сделали во время церемонии, это очень много для них. Понимаете?

Говорить о том, что это слишком мала поддержка, я бы не стала. Вы скажете, что донейты минимального размера, по 50 или 100 гривен, это слишком минимальные донейты? Я считаю, что любая поддержка важна и ценна.

У них не было никаких фильмов от России, они не могли ничего сказать или сделать, или пробойкотировать какие-то фильмы только потому, что "великая россия" не имела никакого фильма среди номинантов. И слава Богу. Именно такой уровень их культуры, что они туда и не попали. Американцы на этой премии Оскар молодцы . Даже то сообщение, которое было во время минуты молчания, содержало слова, которые недвусмысленно показывали, что у нас идет война и это вторжение в страну, нарушение границ. Там были эти слова, потому это сообщение не было нейтральным. Оно действительно недвусмысленно указывало на то, что они против агрессии.

Гости Оскара-2022 поддержали Украину / Фото Getty Images

Читайте также Солидарны: как звезды выражают поддержку Украине на красной дорожке Оскара

Украинские зрители подвергли критике Оскар-2022 из-за того, что организаторы не назвали войну войной. Перед минутой молчания они обнародовали видео с таким текстом (смотрите ниже) и назвали войну России против Украины "конфликтом, вторжением и ущербом". То есть, никакого упоминания о России не было. Как бы Вы могли это прокомментировать?

Наверное, организаторы Оскара, киноакадемия, просто не хотят добавлять свой кирпичик в строительство железного занавеса . То есть, мы сейчас очень сильно строим эту железную стену, конечно, мы правы в этом, но они имеют право выбора. Мы должны уважать это, я считаю. Кто-то соглашается с нашей позицией, а кто нет.

И если мы хотим, чтобы уважали наши границы, я считаю, что правильно будет уважать и их право выбора – добавлять кирпичи в ту стену или нет.

Минута молчания сопровождалась текстом с почтением жертв войны в Украине: смотрите видео

"У них своя жизнь", "Голливуду не до нас" – так комментировали мероприятие украинцы в соцсетях. С огласны?

Голливуду вообще-то ни к кому в принципе (и так было всегда), а то, что они минуту молчания с таким текстом выставили – это уже очень много, на мой взгляд, – я не помню таких минут молчания по поводу жертв других войн.

Если вы пропустили Киноакадемия могла показать видео Зеленского, но отказалась: в чем причина Помощники Президента Украины Владимира Зеленского лоббировали в академии показ видео на церемонии в последнюю минуту, но продюсеры предпочли минуту молчания. Что вы об этом думаете? Что могло бы изменить выступление Зеленского, если бы его показали? Что касается видео Зеленского, которое якобы должны были показать на Оскаре. Я не считаю, что оно могло бы что-то изменить, потому что Зеленский обращался с речью в Конгресс, в парламент Великобритании, который имеет более важное значение, чем речь на церемонии Оскара. Поэтому, в любом случае, даже если это видео было записано и оно "ходило в кругах" тех людей, которые утверждают об этом, я уверена, что те, кому нужно было посмотреть это видео, его таки просмотрели. А то, что оно не было показано американским массам, смотревшим церемонию Оскара, я думаю, что это не сильно повлияло на ситуацию. Потому что американцы – очень инертный народ для того, чтобы выходить на демонстрацию и требовать от Байдена каких-нибудь более серьезных мер, даже если бы они пересмотрели обращение Зеленского во время церемонии Оскара. То, что руководство США лично хорошо осознает то, что у нас происходит, я знаю с первых уст. Поэтому я лично была на встрече с вице-президентом Камалой Гаррис, когда она приезжала в Варшаву . Посольство США в Украине, временно переехавшее в Польшу, организовало эту встречу. Я была там и видела, как Камала Гаррис лично расспрашивала маленькую группу беженцев о том, что и как происходит, почему, какие проблемы возникают и тому подобное. Понимаете, для того чтобы донести до руководства США наши просьбы, требования, ситуацию и т.д., одно дополнительное видео Зеленского не нужно. Они и так очень близко знакомы с тем, что у нас происходит, не понаслышке.