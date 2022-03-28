Как вы уже поняли, выступление Зеленского не состоялось. Известно, что президент готов рассказать о войне в Украине, однако, киноакадемия решила иначе, сообщает 24 канал. Как она это объяснила – читайте ниже.

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Стремление поддержать Украину во время вручения Оскара началось неделю назад, после того, как Зеленский позвонил кинозвездам Мили Кунис и Эштону Кутчеру. Напомним, они собрали для Украины 35 миллионов долларов и пока не остановились.

Затем актриса Эми Шумер, она же ведущая Оскара-2022, обратилась к продюсерам разрешить Зеленскому явиться на Оскаре из-за видеосвязи.

Зеленский был готов выступить во время Оскара-2022

Президент Владимир Зеленский безусловно посвятил большую часть своих публичных выступлений призывам западных стран предоставить смертоносное оружие для борьбы с россиянами: танки, самолеты и ракеты.

Но Зеленский, до того как стать президентом, снимался в романтических комедиях и выступал в жанре стендап, также настаивал на том, чтобы знаменитости и артисты выступали в защиту его страны, что, по словам его помощников, является попыткой укрепить глобальную силу Украины.

Мы живем в современном мире и знаем, что лица, формирующие общественное мнение, знаменитости важны,

– сказала Екатерина Згуладзе, эксзамминистра внутренних дел Украины.

Сегодня она участвует в усилиях украинского правительства по завоеванию поддержки художников, музыкантов и знаменитостей, потому что, по ее словам, "не только политики формируют этот мир".

Згуладзе дополнила: "Сейчас во всем мире существует настоящая солидарность с Украиной. И эта солидарность вызвана не исступленными образами разрушенных городов и человеческих трагедий, а ценностями, которые мы все разделяем".

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Организаторы Оскара говорили, что вспомнят о войне

Перед шоу организаторы заявили, что о войне будет идти речь. Но Зеленского решили не показывать.

"Обеспокоенность, о которой нам сказали, состоит в том, что они не хотят чрезмерно политизировать шоу", – сказал Брайан Кит Этеридж, который помогал координировать работу украинского правительства с академией с помощью Милы Кунис, актрисы украинского происхождения и ее мужа Эштона Кутчера. – Если Зеленский просто скажет спасибо, это напомнит людям и может собрать миллионы долларов. Это такая гигантская платформа, чтобы показать его лицо".

Выступая на пресс-конференции в четверг, 24 февраля, продюсеры Оскара заявили, что намерены почтить память жертв войны.

Мы будем очень вдумчиво относиться к тому,

– заявил Уилл Пэкер, продюсер церемонии вручения Оскара.

Минутой молчания жрецов войны в Украине таки почтили, но не вспомнили о России и не осудили ее агрессивные действия.

В то же время комедийная актриса Ванда Сайкс, одна из ведущих в церемонии, отметила по поводу Зеленского: "Разве он сейчас не занят?" .

Таким образом, Зеленский не явился на Оскаре-2022. Несмотря на то, что украинское правительство требовало поддержки во время шоу в любой форме, чтобы еще больше рассказать об ужасах, которые происходят в Украине. Но Голливуду, как отмечают украинцы в соцсетях, не до нас.

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Как отреагировали украинские политики

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сказал, что "важно то, что происходит на местах".

Каждый делает то, что может. Я не знаю, изменило бы ситуацию еще одно выступление Зеленского. Но хорошо, что те, кто это инициирует, хотят это сделать. Все хотят помочь чем могут,

– дополнил он.

Также Данилюк сказал, что "в конечном счете нам нужны результаты", такие как поставки истребителей, танков или ракет для украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский на всех фронтах стремится донести до широкой аудитории, и особенно стран, которые поставляли оружие, моральный долг поддержки Украины в войне.

В общем, Зеленский действительно следит за новостями из Голливуда и ищет возможности для поддержки,

– заявил советник главы администрации президента Сергей Лещенко.

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Шон Пенн призвал бойкотировать Оскар, если на нем не выступит Зеленский

Напомним, Шон Пенн, снимавший документальный фильм в Украине, когда началась война, и призвал к бойкоту вручения Оскара, если Зеленскому не разрешат появиться на видео. Кроме этого, он пообещал лишить себя наград, если академия пренебрежительно отнесется к украинскому лидеру. На минуту наградные статуэтки изготовлены из позолоченной бронзы. Он их пообещал уничтожить.

Однако на Оскаре ответили и Шону Пенну о выступлении Зеленского на церемонии. В частности, вышеупомянутая Ванда Саймс, ведущая шоу, сказала ему не лезть в чужие дела. А продюсер Уилл Паркер отметил, что каждый имеет свое мнение, но, если Шону не нужны его награды, может отдать ему.

Я бы ему сказал: "Шоне, брат, не уничтожай свою статуэтку, ладно? Отдай ее мне. У меня нет Оскара. Я уберу из нее твое имя и напишу свое",

– сказал Паркер.