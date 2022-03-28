В ночь на 28 марта в Голливуде проходит церемония вручения премии Оскар. На красной дорожке журналисты издания Variety пообщались с продюсером премии Уиллом Паркером и одной из ведущих мероприятия – Вандой Сайкес.

К теме Если Зеленскому не дадут выступить на премии, я публично уничтожу свой Оскар – Шон Пенн

Выступит ли Зеленский на Оскаре-2022

Журналисты обратили внимание на слова Шона Пенна о том, что он публично уничтожит свои статуэтки Оскара, если Зеленскому не дадут выступить на премии в этом году. Отметим, актер активно поддерживает Украину и ее народ в борьбе с российскими оккупантами.

Продюсер Оскара Уилл Паркер отметил, что во время церемонии все собравшиеся вспомнят о войне в Украине и поддержат украинский народ. Также он ответил Пенну.

У каждого есть свое мнение. Шон сейчас увлечен войной. Я бы ему сказал: "Шон, брат, не уничтожай свою статуэтку, ладно? Отдай ее мне. У меня нет Оскара. Я уберу из нее твое имя и напишу свое",

– сказал Паркер.

Уилл Паркер о выступлении Зеленского на Оскаре-2022: смотрите видео онлайн

Ведущая и актриса Ванда Сайкес по поводу выступления Президента Украины на Оскаре сказала следующее: "Я думаю, что он (Владимир Зеленский – 24 канал) сейчас очень занят. Мы так восхищаемся им, восхищаемся силой и стойкостью украинского народа, любим и поддерживаем их. Считаю замечательным то, что мы помогаем им оружием и другими необходимыми вещами.

В то же время Вадна подчеркнула, что Голливуду следует сосредоточиться на собственных делах. Так что проблемы Украины для американцев точно не стоят на первом месте.

Знаете, есть такое выражение: "Не лезь в чужие дела"? Вы понимаете, о чем я?

– сказала Сайкес в разговоре с журналистами.