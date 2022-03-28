Мила Кунис, родившаяся в Черновцах и жившая там до 7-летнего возраста, недавно активно начала собирать средства для украинцев. За это ей лично поблагодарил Владимир Зеленский.

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Киноактрису с мужем пригласили на нынешнюю премию. Там Мила представляла номинантку на лучшую песню Рэбу Макинтайра. Со сцены Оскара актрисе украинского происхождения дали слово.

Недавние глобальные события заставили многих из нас чувствовать себя опустошенными. Однако, когда вы видите силу и достоинство тех, кто столкнулся с таким опустошением, невозможно не увлекаться их устойчивостью,

– сказала Мила Кунис, имея в виду Украину и ее народ.