Міла Куніс, яка народилась в Чернівцях і жила там до 7-річного віку, нещодавно активно почала збирати кошти для українців. За це їй особисто подякував Володимир Зеленський.

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Кіноакторку з чоловіком запросили на цьогорічну премію. Там Міла представляла номінантку на найкращу пісню Ребу Макінтайр. Зі сцени Оскара акторці українського походження дали слово.

Нещодавні глобальні події змусили багатьох із нас почуватися спустошеними. Проте, коли ви бачите силу та гідність тих, хто зіткнувся з таким спустошенням, неможливо не захоплюватися їхньою стійкістю,

– сказала Міла Куніс, маючи на увазі Україну та її народ.

Після цього на великому екрані з'явився текст, де Американська телеакадемія попросила вшанувати жертв війни в Україні хвилиною мовчання. Також продюсери закликали допомогти українцям будь-яким чином.