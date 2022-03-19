Звезда считает, что таким образом Зеленский сможет рассказать о войне в Украине миллионам американцев, которые будут смотреть трансляцию, и самым известным знаменитостям Голливуда.

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Эми Шумер пригласила Владимира Зеленского поучаствовать в Оскаре-2022

Эми Шумер в эфире дневного ток-шоу Дрю Бэрримор сказала, что хочет, чтоб Владимир Зеленский принял участие в Оскаре-2022. Он может присоединиться онлайн и ночью на 28 марта рассказать о войне России против Украины всему миру, чтобы еще больше привлечь внимание.

Я думаю, что это отличная возможность, по крайней мере, прокомментировать несколько моментов. У меня есть несколько шуток, показывающих текущее состояние. Я имею в виду, что происходит так много ужасных вещей, что трудно сосредоточиться на какой-нибудь из них. На самом деле, я предложила эту идею продюсерам, я хотела бы найти способ подключить Зеленского через спутник или сделать видеозапись, просто потому, что Оскар смотрят многие.

Пока неизвестно, передали ли продюсеры шоу ее просьбу Владимиру Зеленскому, потому что официального ответа еще не было.



Эми Шумер в эфире дневного ток-шоу Дрю Бэрримор / Скриншот

Зеленский поразил весь мир

Президентом Украины гордится весь мир. Он поражен мужеством и лидерством Зеленского. Недавно европейские политики выдвинули Зеленского и народ Украины на Нобелевскую премию мира. Они подчеркнули, что отважный народ Украины борется за сохранение демократии и самоуправления. Это делают все – от демократического избранного президента Зеленского до мужчины, которому со слезами на глазах приходится прощаться с родными и идти защищать свою страну от захватчиков.

На днях даже популярный американский комик Билл Мар заявил: "Наконец-то Америка наконец-то имеет президента, которого все любят, и который имеет высокий уровень поддержки. Это президент Украины. Но все же".

Напомним, что международная пресса активно освещает все события в Украине. В начале марта журнал TIME обнародовал статью под названием "Как Владимир Зеленский защищает Украину и объединяет мир". Обложку издания украсил флаг Украины с красноречивой надписью: "Жизнь победит смерть, а мир – тьму". Это слова из его речи в Европарламенте 1 марта.



Украинский язык – на обложке Time / Фото Time