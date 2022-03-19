Зірка вважає, що таким чином Зеленський зможе розповісти про війну в Україні мільйонам американців, які дивитимуться трансляцію, та найвідомішим знаменитостям Голлівуду.

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Емі Шумер запросила Володимира Зеленського взяти участь в Оскарі-2022

Емі Шумер в ефірі денного ток-шоу Дрю Беррімор сказала, що хоче, щоб Володимир Зеленський взяв участь в Оскарі-2022. Він може приєднатися онлайн і вночі проти 28 березня розповісти про війну Росії проти України всьому світові, щоб ще більше привернути увагу.

Я думаю, що це чудова можливість принаймні прокоментувати кілька моментів. У мене є кілька жартів, які показують поточний стан. Я маю на увазі, що відбувається так багато жахливих речей, що важко зосередитись на якомусь із них. Насправді я запропонувала цю ідею продюсерам, я хотіла б знайти спосіб під'єднати Зеленського через супутник або зробити відеозапис, просто тому, що Оскар дивиться багато хто.

Наразі невідомо, чи продюсери шоу передали її прохання Володимиру Зеленському, бо офіційної відповіді ще також не було.



Емі Шумер в ефірі денного ток-шоу Дрю Беррімор / Скриншот

Зеленський вразив увесь світ

Президентом України пишається весь світ. Він вражений мужністю та лідерством Зеленського. Нещодавно європейські політики висунули Зеленського і народ України на Нобелівську премію миру. Вони наголосили, що відважний народ України бореться за збереження демократії та самоврядування. Це роблять усі – від демократичного обраного президента Зеленського, до чоловіка, якому зі сльозами на очах доводитися прощатися з рідними та йти захищати свою країну від загарбників.

Днями навіть популярний американський комік Білл Мар заявив: "Нарешті Америка нарешті має президента, якого всі люблять, і який має високий рівень підтримки. Це президент України. Але все ж".

Нагадаємо також, що міжнародна преса активно висвітлює усі події в Україні. На початку березня журнал TIME оприлюднив статтю під назвою "Як Володимир Зеленський захищає Україну та об'єднує світ". Обкладинку видання прикрасив прапор України з промовистим написом: "Життя переможе смерть, а світ – темряву". Це слова з його промови в Європарламенті 1 березня.



Українська мова – на обкладинці Time / Фото Time

А ось права на серіал "Слуга народу" із Володимиром Зеленським у головній ролі зараз активно скупляють всі медіакомпанії світу, а платформа Netflix відновила доступ у США.