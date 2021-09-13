Голливудская элегантность в Торонто: образы звезд на красной дорожке кинофестиваля

46-й Международный кинофестиваль в Торонто стартовал 9 сентября 2021 года. Фестиваль уже успели посетить мировые знаменитости, которые будут представлять свои ленты. Кто впечатлил образами на красной дорожке фестиваля в Торонто-2021 – читайте на Кино 24.

Премьеры лент на канадском кинофестивале будут проходить с 9 по 18 сентября. Фестиваль также отметит особой наградой звезд, которые оказали особое влияние и вклад в мировой кинематограф.

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Элегантные образы звезд на красной дорожке TIFF

В 2021 году лауреатами премии Tribute Awards и грантами были определены такие звезды Голливуда, как актриса Джессика Честейн ("Сцены из супружеской жизни") и Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), а также франко-канадский режиссер Дени Вильнёв ("Дюна") и режиссер Эланис Обосавин ("Канехсатаке: 270 лет сопротивления"). Кстати, Кембербетч в Торонто участвует в премьере фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна" вместе с коллегой по съемочной площадке, звездой сериала "Корона" Клэр Фой.



Бенедикт Камбербэтч / Фото Getty Images



Джессика Честейн / Фото Getty Images



Дени Вильнёв и Таня Лапойнт / Фото Getty Images

Также на международный фестиваль прибыла и главная актриса премьеры Дени Вильнёва эпической драмы "Дюна" – Ребекка Фергюсон.



Ребекка Фергюсон / Фото Getty Images

В рамках премьеры фильма "Дорогой Эван Хансен" на красной дорожке Амандла Стенберг ("Голодные игры") впечатлила необычным, но элегантным образом с драгоценными и металлическими элементами.



Амандла Стенберг / Фото Getty Images

Легенда мирового кино Джулианна Мур прибыла на красную дорожку TIFF к премьере фильма "Дорогой Эван Хансен". Вышитое блестящим бисером серое платье и красный свободный жакет актриса подчеркнула вечерним макияжем в стиле smokey eyes.



Джулианна Мур / Фото Getty Images

Международный кинофестиваль в Торонто также посетил другой звездный участник сериала "Корона" – Джош О'Коннор, приехавший принять участие в премьере фильма Mothering Sunday. Актер был одет в черный смокинг с элементами артпринтов.



Джош О'Коннор / Фото Getty Images