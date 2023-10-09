От бедности к славе: голливудские актеры, выросшие в нищете

9 октября 2023, 18:29
Читати новину українською

Джим Керри, Селена Гомес, Леонардо Ди Каприо – голливудские звезды, зарабатывающие миллионы на своих проектах. Однако далеко не у каждого актера жизнь в детстве была такой же роскошной.

Многим пришлось пройти тяжелые испытания в нищете, чтобы сегодня оказаться в Голливуде. Больше о них читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Для любящих азарт и приключения: 4 фильма, в которых показали реальные казино

Джим Кэрри

Джим Кэрри был одним из таких детей. Сегодня он считается одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Джим Кэрри / Billboard

Но это было не всегда. Мальчик рос в семье, где отец содержал многодетную семью, а мать страдала редкой формой невроза, потому не работала. Впоследствии отец остался без работы, а семья – без жилья. Долгое время семья Кэрри жила в автомобильном фургоне. Переехав в Лос-Анджелес, Джим Керри начал делать свои первые шаги в актерстве, впрочем, многие его старания, выступления и проб были провальными. Тем не менее сегодня Керри один из самых успешных актеров Голливуда.

Селена Гомес

Жизнь Селены Гомес, несмотря на огромный успех в разных сферах, не была простой. Кроме того, что звезда уже в зрелом возрасте имела много проблем со здоровьем, ей угрожали убийством, Селена не на словах знает, как это жить в бедности. Ее родители развелись, когда девочке было 5 лет.

Однако актриса вспоминает детство с теплом, ведь мама работала одновременно в Starbucks, Dave&Buster's и модельном агентстве Podunk, чтобы ее дочь не почувствовала, что такое нищета вполне. И ей это удалось.

Я помню, как мне всегда напоминали, что у других людей было меньше, чем у нас. А у нас было немного. Но я этого не чувствовала, потому что моя мама всегда делала сотню миллионов вещей только для того, чтобы сделать меня счастливой,
напоминает Селена Гомес.

Леонардо Ди Каприо

Сейчас Леонардо Ди Каприо имеет безумный заработок и большое состояние. Актер сегодня не любит вспоминать былые времена, ведь детство у Лео не было легким. Он вырос только с мамой, ведь родители развелись. Поэтому маме будущей звезды Голливуда приходилось работать на нескольких работах, чтобы удерживать себя с сыном.

Леонардо Ди Каприо / Fortune

Сегодня Леонардо Ди Каприо перечисляет миллионы на благотворительность, потому что хорошо помнит свои детские годы и понимает людей, нуждающихся в помощи.

Автор: Ольга Паньков

Автор: Наталія Гулій