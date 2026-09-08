24 Канал подробнее расскажет о голливудских звездах, которые враждуют уже много лет.

Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли

Эта история разделила попкультуру нулевых на два непримиримых лагеря поклонников. Вспышка страсти между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли во время работы над боевиком "Мистер и миссис Смит" разрушила образцовый, как тогда казалось, брак Питта со звездой сериала "Друзья". Громкий развод вылился в многолетнюю травлю и создание мерча с надписями "Команда Энистон" и "Команда Джоли".

Несмотря на то, что сами актрисы старались избегать прямых выпадов и тщательно планировали появление на таких мероприятиях, как "Оскар", чтобы даже случайно не пересечься, их молчаливое противостояние осталось главным любовным треугольником в истории Голливуда.

Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли / Фото Getty Images, Коллаж 24 Канала

Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл

На экране они воплощали идеал женской преданности, но за кулисами сериала "Секс в большом городе" разворачивалась настоящая холодная война. Паркер получила должность исполнительного продюсера сериала, почему ее гонорары в разы превышали гонорары остальных коллег. В то же время Кетролл считала такой дисбаланс откровенной несправедливостью и требовала равных гонораров для всей четверки.

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Однажды Ким прямо назвала Сару лицемерной и жестокой, а впоследствии наотрез отказалась сниматься в продолжении, согласившись лишь на единичное секундное камео в телефонном разговоре без физического присутствия коллег на съемочной площадке.

Ким Кетролл и Сара Джессика Паркер / Коллаж 24 Канала

Вин Дизель и Дуэйн Джонсон

Франшиза "Форсаж", построенная вокруг культа крепкой семьи, не выдержала борьбы двух эго на съемочной площадке. Джонсона сильно раздражало нежелание Дизеля уважать чужое время. Последний регулярно опаздывал на несколько часов и позволял себе поучать других тонкостям актерской игры.

Ситуация обострилась, когда "Скала" опубликовал гневный пост, в котором назвал некоторых коллег-мужчин трусами и безвольными нытиками, после чего актеры вообще отказались сниматься вместе в общих сценах. Даже заверения продюсеров о примирении не смогли стереть то факт, что за кулисами фильма бушевала откровенная вражда.

Вин Дизель и Дуэйн Джонсон на съемках "Форсажа" / Кадр из фильма

Блейк Лайвли и Джастин Бальдони

Один из самых громких скандалов между голливудскими актерами разразился вокруг экранизации драмы "Все закончится на нас". Бальдони руководил съемками в качестве режиссера и исполнял главную мужскую роль, но он и Лайвли кардинально разошлись во взглядах на монтаж, контроль над проектом и рамки рабочей этики. Конфликт вылился в токсичную атмосферу на съемочной площадке и демонстративный бойкот во время промо-тура, когда актеры наотрез отказались появляться вместе на премьерах и давать совместные интервью.

В итоге эта напряженность переросла в громкий судебный процесс, в котором Лайвли требовала компенсацию в размере восьми миллионов долларов. Впрочем, точку в этом конфликте актеры поставили в августе 2026 года, когда судьи удовлетворили требования Блейк лишь частично. Они обязали Джастина выплатить ей 400 000 долларов на покрытие судебных издержек и расходов на защиту.

Блейк Лайвли и Джастин Бальдони / Кадр из фильма "Все закончится на нас"

Пока некоторые голливудские актеры враждуют годами, за это время другие мировые звезды успели поразить украинцев знанием украинского языка.