24 Канал детальніше розповість про голлівудських зірок, які ворогують роками.

Дженніфер Еністон та Анджеліна Джолі

Ця історія розділила попкультуру нульових на два непримиренні табори шанувальників. Спалах пристрасті між Бредом Піттом та Анджеліною Джолі під час роботи над бойовиком "Містер і місіс Сміт" зруйнував зразковий, як тоді здавалося, шлюб Пітта з зіркою "Друзів". Гучне розлучення вилилося у багаторічне цькування та створення мерчу з написами "Команда Еністон" і "Команда Джолі".

Попри те, що самі акторки намагалися уникати прямих випадів і ретельно планували появу на подіях на кшталт "Оскара", щоб навіть випадково не перетнутися, їхнє мовчазне протистояння залишилося головним любовним трикутником в історії Голлівуду.

Дженніфер Еністон та Анджеліна Джолі / Фото Getty Images, Колаж 24 Каналу

Сара Джессіка Паркер та Кім Кетролл

На екрані вони втілювали ідеал жіночої відданості, але за лаштунками серіалу "Секс і місто" розгорталася справжня холодна війна. Паркер отримала посаду виконавчої продюсерки стрічки, через що її заробітки в рази перевищували чеки решти колег. Водночас Кетролл вважала такий дисбаланс відвертою несправедливістю й вимагала рівних гонорарів для всієї четвірки.

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Одного разу Кім прямо назвала Сару лицемірною та жорстокою, а згодом навідріз відмовилася зніматися у продовженні, погодившись лише на поодиноке секундне камео в телефонній розмові без фізичної присутності колег на майданчику.

Кім Кетролл і Сара Джессіка Паркер / Колаж 24 Каналу

Він Дізель і Двейн Джонсон

Франшиза "Форсаж", побудована навколо культу міцної родини, не витримала боротьби двох его на знімальному майданчику. Джонсона сильно дратувало небажання Дізеля поважати чужий час. Останній регулярно запізнювався на кілька годин і дозволяв собі повчати інших тонкощів акторської гри.

Ситуація загострилася, коли "Скеля" опублікував гнівний допис, де назвав деяких колег-чоловіків боягузами й безвільними скигліями, після чого актори взагалі відмовилися зніматися разом у спільних планах. Навіть запевнення продюсерів про примирення не змогли стерти той факт, що за лаштунками фільму вирувала відверта ворожнеча.

Він Дізель і Двейн Джонсон на зйомках "Форсажу" / Кадр з фільму

Блейк Лайвлі та Джастін Бальдоні

Один із найгучніших скандалів між голлівудськими акторами вибухнув довкола екранізації драми "Покинь, якщо кохаєш". Бальдоні керував зніманнями як режисер і виконував головну чоловічу роль, але вони з Лайвлі кардинально розійшлися в баченні монтажу, контролі над проєктом і межах робочої етики. Конфлікт вилився в токсичну атмосферу на майданчику та показовий бойкот під час промотуру, коли актори навідріз відмовилися з'являтися разом на прем'єрах і давати спільні інтерв'ю.

Зрештою ця напруга переросла в гучний судовий процес, де Лайвлі домагалася компенсації у вісім мільйонів доларів. Втім, крапку в цьому конфлікті актори поставили в серпні 2026 року, коли судді задовольнили вимоги Блейк лише частково. Вони зобов'язали Джастіна виплатити їй 400 000 доларів на покриття судових витрат і захисту.

Блейк Лайвлі та Джастін Бальдоні / Кадр з фільму "Покинь, якщо кохаєш"

Поки деякі голлівудські актори ворогують роками, за цей час інші світові зірки встигли вразити українців знанням української мови.