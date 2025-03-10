Некоторые звезды получили за роль в фильме ноль долларов, а кто-то небольшой гонорар, который можно сравнить с ценой одного кофе. 24 Канал расскажет о 5 случаях, когда мировые знаменитости получали минимальную зарплату.

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Джордж Клуни

"Спокойной ночи и удачи" – эта драма рассказывает реальную историю конфликта репортера Эдварда Марроу и сенатора Джозефа Маккарти, который обвинил журналиста в симпатии к коммунистическому режиму.

Фильм имел ограниченный бюджет в 7 миллионов долларов. Поэтому Джордж Клуни, который был режиссером, соавтором сценария и главным актером, пожертвовал своей зарплатой и получил только 3 доллара – по одному за каждую работу.



Актеры, которые получили минимальный гонорар / Кадр из фильма

Дженнифер Лопес

Фильм "Мошенницы с Уолл-Стрит" рассказывает о группе танцовщиц из Нью-Йорка, которые воруют деньги у богачей, которые посещают их стриптиз-клуб. Дженнифер Лопес сыграла Рамону и не получила ни одного доллара.

Я делаю вещи, потому что люблю их. Мне не заплатили кучу денег за "Мошенницы с Уолл-стрит". Я сделала это бесплатно и спродюсировала его. Я полагаюсь на себя, понимаете? Как Дженни из квартала – я делаю то, что люблю,

– говорила звезда.



Актеры, которые получили минимальный гонорар / Кадр из фильма

Брэд Питт

Вторая часть хитового фильма о Дэдпуле с новыми саркастическими шутками рассказывала об очередных приключениях героя.

В "Дэдпуле 2" есть множество камео, и самым заметным стало появление Брэда Питта. Эту сцену сняли во время постпродакшна. Поскольку она была крайне короткой, Брэду Питту заплатили за участие гонорар, равный кофе Starbucks.



Актеры, которые получили минимальный гонорар / Кадр из фильма

Бейонсе

Художественный фильм "Кадиллак Рекордс" показал историю лейбла, который основали после Второй мировой войны. Основатель выпускал музыку, ориентируясь на темнокожую аудиторию.

Бейонсе сыграла известную музыкантку Этту Джеймс, которая всю жизнь боролась с зависимостями. Чтобы подготовиться к роли, певица провела определенное время в реабилитационном центре. Фактически артистка получила за роль 4 миллиона долларов, но она сразу пожертвовала всю сумму этому центру.



Актеры, которые получили минимальный гонорар / Кадр из фильма

Джон Кэнди

Американский комик Джон Кэнди сыграл в культовом семейном фильме "Один дома" музыканта. Он предлагает подвезти маму Кевина, которая стремится как можно быстрее вернуться домой. Оказалось, что за эпизодическую роль в ленте, собравшей сотни миллионов долларов в прокате, Джон Кэнди получил всего 414 долларов.



Актеры, которые получили минимальный гонорар / Кадр из фильма