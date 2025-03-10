Деякі зірки отримали за роль у фільмі нуль доларів, а хтось невеликий гонорар, який можна порівняти з ціною однієї кави. 24 Канал розповість про 5 випадків, коли світові знаменитості отримували мінімальну зарплату.

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Джордж Клуні

"Добраніч, та нехай щастить" – ця драма розповідає реальну історію конфлікту репортера Едварда Марроу і сенатора Джозефа Маккарті, який звинуватив журналіста в симпатії до комуністичного режиму.

Фільм мав обмежений бюджет у 7 мільйонів доларів. Тому Джордж Клуні, який був режисером, співавтором сценарію та головним актором, пожертвував своєю зарплатнею й отримав лише 3 долари – по одному за кожну роботу.



Актори, які отримали мінімальний гонорар / Кадр з фільму

Дженніфер Лопес

Фільм "Шахрайки з Волл-Стріт" розповідає про групу танцівниць з Нью-Йорка, які крадуть гроші в багатіїв, які відвідують їхній стриптиз-клуб. Дженніфер Лопес зіграла Рамону та не отримала жодного долара.

Я роблю речі, тому що люблю їх. Мені не заплатили купу грошей за "Шахрайки з Волл-стріт". Я зробила це безплатно і спродюсувала його. Я покладаюся на себе, розумієте? Як Дженні з кварталу – я роблю те, що люблю,

– казала зірка.



Актори, які отримали мінімальний гонорар / Кадр з фільму

Бред Пітт

Друга частина хітового фільму про Дедпула з новими саркастичними жартами розповідала про чергові пригоди героя.

У "Дедпулі 2" є безліч камео, та найпомітнішою стала поява Бреда Пітта. Цю сцену зняли під час постпродакшну. Оскільки вона була вкрай короткою, Бреду Пітту заплатили за участь гонорар, рівний каві Starbucks.



Актори, які отримали мінімальний гонорар / Кадр з фільму

Бейонсе

Художній фільм "Кадилак Рекордс" показав історію лейбла, який заснували після Другої світової війни. Засновник випускав музику, орієнтуючись на темношкіру аудиторію.

Бейонсе зіграла відому музикантку Етту Джеймс, яка все життя боролась з залежностями. Щоб підготуватись до ролі, співачка првела певний час в реабілітаційному центрі. Фактично артистка отримала за роль 4 мільйони доларів, але вона одразу пожертвувала всю суму цьому центру.



Актори, які отримали мінімальний гонорар / Кадр з фільму

Джон Кенді

Американський комік Джон Кенді зіграв у культовому сімейному фільмі "Сам удома" музиканта. Він пропонує підвезти маму Кевіна, яка прагне якнайшвидше повернутися до дому. Виявилося, що за епізодичну роль у стрічці, яка зібрала сотні мільйонів доларів у прокаті, Джон Кенді отримав всього 414 доларів.



Актори, які отримали мінімальний гонорар / Кадр з фільму