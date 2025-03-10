24 Канал підготував добірку стрічок, які подарують весняний настрій. Ці фільми також принесуть натхнення та бажання займатися улюбленою справою.

Цікаво 4 легкі серіали для весняного настрою, які прикрасять ваш березень

"Неймовірна доля Амелі Пулен" (2001)

Мрійлива дівчина, на ім'я Амелі, живе в Парижі, де працює у кафе. Одного дня вона знаходить у своїй квартирі схованку зі старими дитячими речами. Героїня вирішує повернути їх власнику та зрозуміти, чи варто їй продовжувати робити добрі справи. Амелі не усвідомлює, як швидко зміниться її життя після несподіваної знахідки.

"Неймовірна доля Амелі Пулен": дивіться трейлер фільму онлайн

"Перед світанком" (1995)

У потязі, який прямує до Відня, випадково знайомляться американець Джессі та француженка Селін. Вони вирішують разом провести день у місті, прогулюючись його вуличками. Герої насолоджуються компанією одне одного, розмовляючи про життя, кохання та мрії. Хоч зустріч героїв і тимчасова, вона залишає глибокий слід у серцях обох.

"Перед світанком": дивіться трейлер фільму онлайн

Зазначимо, якщо вам подобаються кінострічки про кохання, то пропонуємо ознайомитися з найкращими романтичними фільмами на Netflix, які можна переглянути з другою половинкою.

"Ла-Ла Ленд" (2016)

Якось у Лос-Анджелесі зустрічаються джазовий піаніст Себастьян і акторка Міа. З того моменту їхні життя змінюються на краще – герої закохуються, підтримують одне одного у творчих прагненнях і борються за свої мрії. Однак успіх і життєві виклики перевіряють їхні почуття на міцність. Чи вдасться Мії та Себастьяну зберегти своє кохання?

"Ла-Ла Ленд": дивіться трейлер фільму онлайн

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