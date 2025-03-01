24 Канал підготував найкращі фільми, які варто переглянути разом зі своєю другою половинкою. Вони подарують незабутні емоції та змусять усміхнутися.

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"До тебе чи до мене" (2023)

Деббі та Пітер – найкращі друзі, яких розділяють тисячі кілометрів і зовсім різні погляди на життя. Вона стала турботливою матір'ю, яка полюбляє стабільність, а він зосередився на побудові кар'єри. Одного разу герої вирішують помінятися будинками на тиждень. Так, Деббі опиняється у блискучому Нью-Йорку, а Пітер – у затишному Лос-Анджелесі, де має змогу провести час з сином подруги. Втім, чим більше герої дізнаються про життя одне одного, тим більше розуміють, що їхні почуття можуть бути значно складнішими, ніж просто дружба.

"До тебе чи до мене": дивіться трейлер фільму онлайн

"Листи до Джульєтти" (2010)

Молода журналістка Софі вирушила у подорож до Італії разом зі своїм нареченим Віктором. Залишившись наодинці у Вероні, дівчина випадково знаходить старий лист. У ньому жінка, на ім'я Клер, розповідає про своє молоде кохання, яке колись втратила. Натхненна цією історією, Софі вирішує відповісти незнайомці. На її здивування, через кілька днів у Вероні з'являється літня жінка разом зі своїм онуком. Софі й Клер вирушають у подорож, щоб знайти втрачене кохання.

"Листи до Джульєтти": дивіться трейлер фільму онлайн

"Підстава" (2018)

Гарпер і Чарлі працюють асистентами у вимогливих і безжальних босів. Герої втомилися перебувати постійно в офісі, тому вигадують цікавий план. Якщо їхні керівники закохаються, то стануть м'якшими й дадуть своїм помічникам трохи свободи. Асистенти влаштовують зустрічі, романтичні сюрпризи, які змушують босів проводити більше часу разом. Втім, Гарпер і Чарлі не помічають як самі починають закохуватися одне в одного.

"Підстава": дивіться трейлер фільму онлайн

Ці фільми поєднують у собі гумор і романтику, тому стануть ідеальним вибором для вечора удвох. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом!