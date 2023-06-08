"Голова" – ситком о перспективной молодежи, жизненном вызове, приоритетах, украинской деревне и наших чрезвычайных людях. Фильмирование стартовало 28 мая по новой традиции: написали пожелания для проекта и составили их в кувшин, который сохранит до конца съемок. Об этом 24 каналу сообщил Новый канал.

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"Голова": что известно о новом украинском сериале

Сюжет

По словам режиссера проекта Олега Туранского, главный герой Антон заключает пари с ректором университета о том, что он "поднимет" любое украинское село и сделает из него что-то вроде "Силиконовой долины". Собственно, ректор хватается за эти слова и предлагает парню за полгода сменить село Антоновку.

По сюжету вместе с Антоном в путешествие отправляются его друзья – гений математики Богдан и блогер Милана. В Антоновке они сталкиваются с разными проблемами села. Поскольку молодым людям не хватает практического опыта в этой сфере, им приходится находить неординарные решения. Это создает комические ситуации, которые служат основой сюжета.



Бекстейдж съемок ситкома "Голова" / Новый канал

Съемки

Съемка любого крупного телевизионного проекта во время войны – большой вызов. Планирование таких съемок обязательно должно учитывать комендантский час. И выбор локаций осуществляется с основным условием – наличие укрытия.

Мы снимаем в большой динамике, потому что приходится экономить. Таких бюджетов, которые могли быть до полномасштабного вторжения, уже, конечно, нет. Пытаемся быть максимально мобилизованными, чтобы такие вынужденные условия не повлияли на качество продукта. Хочется сделать классно, но за короткий срок,

– делится режиссер.

Как он сообщает, на период 12-часовой смены все якобы переносятся в какой-то мир. "Пытаемся немного отстраниться от событий современности, чтобы не было проекции озабоченности на зрителя. Хочется, чтобы человек перед экраном чувствовал легкость и наслаждался юмором", – дополняет он.

Отметим, сериал создается при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Кадр по ситкому "Голова" / Новый канал

Большинство съемок сериала проходит под Киевом, в частности в селе Большие Дмитровичи. Там создатели ситкома нашли живописную, немного горную местность. Также будут серии из села Стайки, потому что там прекрасный вид на разливы Днепра. Аутентичный деревенский магазин был найден в Летках. А сельсовет обустроили в Пуще Водице, в помещении старого заброшенного детского лагеря. Также в "Главе" зритель увидит центральный корпус КПИ.

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Актерский состав

В ситкоме "Голова" сыграют как уже известные украинцы, так и новые имена. Среди них:

Евгений Лесничий,

Дмитрий Гирявец,

Полина Фролова,

Ирина Гришак,

Мария Стопник.

Бекстейдж съемок ситкома "Голова" / Новый канал

"Сериал задел сразу, как только я попал на первые пробы. Уже давно хотел сняться в комедийном проекте. Признаюсь, опыта в таких фильмах нет. Также сразу очень понравился мой персонаж. Хотя мы с ним, скорее, не похожи, чем похожи. Признаюсь, я не столь авантюрный как Антон. И не столь сорвиголова", – с улыбкой рассказывает исполнитель главной роли в ленте "Голова" Женя Лесничий.

Актер признается: "Когда проходил пробы, я подумал, что это сокровище. А когда прочитал сценарий, оказалось, что это серьезный вызов. Вызов всем: и для моего героя, по сюжету, и для меня как для актера, и для всей команды, потому что снимаем во время полномасштабного вторжения России".

Второстепенные роли исполнят известные украинские актеры:

Александр Рудинский,

Михаил Кукуюк,

Елена Новикова,

Виктория Билан-Ращук,

Анатолий Тихомиров,

Екатерина Вишневая и другие.

Кадр по ситкому "Голова" / Новый канал

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Почему стоит смотреть

Как отмечают создатели, 16 серий сериала "Голова" – это своеобразное успокоительное для зрителей. "Комедия сейчас очень необходима. Мы все перегружены новостями с фронта. Разумеется, должны все знать, но психика перенапряжена, поэтому иногда хочется отвлечься и отдохнуть, – говорит режиссер Олег Туранский. – Это теплая, добрая, смешная, романтическая комедия. Тем более события разворачиваются в таком необычном для городских жителей сетинге – в селе. "Голова" – это о красивых пейзажах и аутентичных интерьерах. Думаю, что зрителю будет интересно наблюдать за этим".

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