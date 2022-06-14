На своей ютуб-странице UNHCR отметили, что беженцы нуждаются в солидарности и любви, чтобы помочь залечить шрамы войны. Фильм, снятый беженцами и с их участием, посылает мощное послание единству в канун Всемирного дня беженцев.

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UNHCR представили фильм о беженцах Uprooted ("Вырванные с корнями")

Режиссером картины стал латвиец Анджей Гаврис из компании Stink Film в сотрудничестве с креативным агентством Don't Panic.

Создатели картины, представляя короткометражку, хотели обратить внимание на проблему посттравматического синдрома, часто возникающую у людей, которые слышали и видели войну. Более того, даже те украинцы, которые живут в относительной безопасности, также могут иметь травмы: пугаться звуков самолета или беспокойно реагировать на вспышки света.

Когда фейерверк звучит как выстрел. Когда сирены звучат как крик. Когда хлопают двери, звучат как брошенные бомбы,

– написали UNHCR под роликом в ютубе.

Uprooted ("Вырванные с корнями"): смотрите короткометражный фильм

Иван Дорн о короткометражном фильме

Как сообщил певец в инстаграме, 24 февраля, когда в дома жителей цветущей демократической страны пришли разрушения, боль и смерть, более 6 миллионов украинцев были вынуждены покинуть Украину.

Спасая свои жизни, мой народ и моя семья отправились в неизвестное, не взяв с собой практически ничего. Растерянность и отрицание, тревожность и непонимание, страх и пустота – это все, что осталось у миллионов украинцев,

– поделился он.

"Вырваны с корнями, но еще более едины и крепки. Горжуюсь своей благородной нацией, мы будем защищать нашу независимость, мы будем защищать свой дом. Посвящается каждому смелому и волевому украинцу", – дополнил Иван Дорн, который сейчас находится за пределами Украины.

Отметим, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) работает, чтобы защитить и помочь убегающим от войны и преследований. С 1950 года они помогли десяткам миллионов людей обрести покой и продолжить жить в безопасности.

Напомним, недавно 33-летний певец Иван Дорн признался, что не планирует переходить на украинский язык, как это сделали многие знаменитости. По его словам, русский язык – часть украинской культуры. Так что переходить на украинский в повседневной жизни артист не будет, но в музыке – наоборот. После 24 февраля он "ничего не садился делать", но обещает, что вскоре в его репертуаре будет больше украиноязычных песен.

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