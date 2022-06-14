На своїй ютуб-сторінці UNHCR зазначили, що біженці потребують солідарності та любові, щоб допомогти залікувати шрами війни. Фільм, знятий біженцями та з їхньою участю, посилає потужне послання єдності напередодні Всесвітнього дня біженців.

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UNHCR представили фільм про біженців Uprooted ("Вирвані з корінням")

Режисером картини став латвієць Анджей Гавріс із компанії Stink Film у співпраці із креативною агенцією Don’t Panic.

Творці картини, презентуючи короткометражку, хотіли звернути увагу на проблему посттравматичного синдрому, що часто виникає у людей, які чули та бачили війну. Ба більше, навіть ті українці, які живуть у відносній безпеці, також можуть мати травми: лякатися звуків літака чи неспокійно реагувати на спалахи світла.

Коли феєрверк звучить як постріл. Коли сирени звучать як крик. Коли грюкають двері, звучать як кинуті бомби,

– написали UNHCR під роликом у ютубі.

Uprooted ("Вирвані з корінням"): дивіться короткометражний фільм

Іван Дорн про короткометражний фільм

Як повідомив співак в інстаграмі, 24 лютого, коли до будинків жителів квітучої демократичної країни прийшли руйнування, біль і смерть, понад 6 мільйонів українців були змушені покинути Україну.

Рятуючи свої життя, мій народ і моя сім'я вирушили в невідоме, не взявши з собою практично нічого. Розгубленість і заперечення, тривожність та нерозуміння, страх та порожнеча – це все, що залишилося у мільйонів українців,

– поділився він.

"Вирвані з корінням, але ще більше єдині й міцні. Пишаюся своєю благородною нацією, ми будемо захищати нашу незалежність, ми будемо захищати свій дім. Присвячується кожному сміливому та вольовому українцю", – доповнив Іван Дорн, який зараз перебуває за межами України.

Зазначимо, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) працює, щоб захистити та допомогти тим, хто тікає від війни та переслідувань. З 1950 року вони допомогли десяткам мільйонів людей знайти спокій та продовжити жити у безпеці.

Нагадаємо, нещодавно 33-річний співак Іван Дорн зізнався, що не планує переходити на українську мову, як це зробили чимало знаменитостей. За його словами, російська мова – частина української культури. Тож переходити на українську в повсякденному житті артист не буде, але у музиці – навпаки. Після 24 лютого він "нічого не сідав робити", але обіцяє, що невдовзі в його репертуарі буде більше україномовних пісень.

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