В недавнем интервью для ютуб-канала Rostyslove Production Олеся Жураковская рассказала о своем отношении к снимавшимся вместе с ней российским актерам – Соне Присс, Екатерине Ковальчук, Максиму Радугину, Михаилу Гаврилову и Юлии Ауг. По словам Олеси, сейчас она испытывает отвращение и сразу.

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Олеся Жураковская о российских актёрах, снимавшихся вместе с ней

Олеся Жураковская рассказала, что те россияне стали популярными, собственно, благодаря украинским проектам. Сама же актриса отметила, что с удовольствием работала над сериалом "Крепостна".

У меня какое-то отвращение. Чувствую сразу по отношению к этим людям, которые, работяая у нас, сколотили большое состояние, стали популярными, сделали себе имена. Это касается Кати и Сони. Об актерах "Сватов" вообще молчу. Сколько они здесь заработали? Этих людей просто нет для меня,

– отметила актриса.

Жураковская также отметила, что Юлия Ауг, например, уехала из России и осудила путинский режим. Кроме этого, в интервью Олеся впервые объяснила, почему не была против сниматься с россиянами до 2014 года и рассказала о своем будущем участии в проектах с российскими актерами.

"Я дома снималась, это государственная политика. Государство не отказывало россиянам в том, чтобы у нас сниматься, работать. Мне показалось, что это несправедливо, что украинские актеры должны отказываться от возможности играть, зарабатывать, приобретать опыт. Из-за чего? Что государство не запрещает приезжать россиянам. Я в своем государстве имею больше прав, чем россияне. Это мое было сопротивление. Были моменты, когда воспитывала коллег, останавливала и говорила, что они у меня в гостях. Это моя земля. Я осознавала, что нас лишают главных ролей ", – рассказала Олеся Жураковская.



Олеся Жураковская / Фото из инстаграма актрисы