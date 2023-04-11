У недавньому інтерв’ю для ютуб-каналу Rostyslove Production Олеся Жураківська розповіла про своє ставлення до російських акторів, які знімалися разом з нею – Соні Прісс, Катерини Ковальчук, Максима Радугіна, Михайла Гаврилова та Юлії Ауг. За словами Олесі, зараз вона відчуває огиду та відразу.

Дивіться також Почувалася шматком м’яса, – Емілі Ратажковскі розповіла, чому залишила акторську кар’єру

Олеся Жураківська про російських акторів, які знімалися разом з нею

Олеся Жураківська розповіла, що ті росіяни стали популярними, власне, завдяки українським проєктам. Сама ж актриса зазначила, що із задоволенням працювала над серіалом "Кріпосна".

У мене якась огида. Відчуваю відразу стосовно цих людей, які, працюючи у нас, сколотили великі статки, стали популярними, зробили собі імена. Це стосується Каті та Соні. Про акторів "Сватів" взагалі мовчу. Скільки вони тут заробили. Цих людей просто немає для мене,

– зазначила актриса.

Жураківська також наголосила, що Юлія Ауг, наприклад, виїхала з Росії й засудила путінський режим. Крім цього, в інтерв’ю Олеся вперше пояснила, чому не була проти зніматися з росіянами до 2014 року, і розповіла про своє майбутнє участь у проєктах з російськими акторами.

"Я вдома знімалася, це державна політика. Держава не відмовляла росіянам в тому, щоб у нас зніматися, працювати. Мені здалося, що це несправедливо, що українські актори повинні відмовлятися від можливості грати, заробляти, набувати досвіду. Через що? Що держава не забороняє приїздити росіянам. Я у своїй державі маю більше прав, ніж росіяни. Це мій був супротив. Були моменти, коли виховувала колег, зупиняла і говорила, що вони у мене у гостях. Це моя земля. Я усвідомлювала, що нас позбавляють головних ролей", – розповіла Олеся Жураківська.



Олеся Жураківська / Фото з інстаграму актриси