Любителям пощекотать нервы: 2 недооцененных готических хоррор-фильма
Готический хоррор – это специфический жанр, возникший в литературе еще задолго до того, как появилось кино. Это необычная атмосфера, психологическое напряжение и элементы сверхъестественного, заставляющие застыть перед экраном.
Немало готических фильмов уже получили признание и любовь зрителей. Кино 24 расскажет о недооцененных фильмах ужасов, которые стоит посмотреть.
К слову Создают особую атмосферу: 5 легендарных фильмов, которые мы обожаем пересматривать каждую осень
"Портрет Дориана Грея"
Год выпуска: 1945
Режиссёр : Режиссёр: Альберт Левин
Рейтинг IMDb: 7.5
Знаменитый роман экранизировали несколько раз, но именно этот получил Оскар за лучшую операторскую работу и лучше всего передал атмосферу готического произведения.
Действие фильма разворачивается в викторианском Лондоне. Очаровательный Дориан Грей, ослеплен своей красотой, готов отдать все, чтобы быть вечно молодым. Главный герой претерпевает моральный упадок, а его настоящую испорченную душу отражает лишь портрет. Это один из самых недооцененных хорроров.
"Портрет Дориана Грея": смотрите трейлер онлайн
"Женщина в черном"
Год выпуска: 2012
Режиссер : Режиссер: Джеймс Уоткинс
Рейтинг IMDb: 6.4
Экранизация одноименного романа рассказывает об Артуре Киппсе, молодом адвокате. События разворачиваются в Англии XX века. В главной роли – звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф.
Артур Киппс отправляется в отдаленное село, чтобы разобраться с бумагами и документами клиентки, которая недавно умерла. И он понимает, что женщину пренебрегли, и теперь ее призрак в страшном и меланхоличном доме жаждет мести.
"Женщина в черном": смотрите трейлер онлайн
Готические хорроры – это не только страшные истории, ведь здесь переплетается жуткая атмосфера, загадочные локации и внутренние конфликты героев. Такие фильмы оставляют после себя не только жуткие ощущения, но и размышления о том, что скрывается за дверью старых особняков и в наших собственных душах.