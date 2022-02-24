В инстаграме актер обратился к своим подписчикам с сообщением "Россияне напали на Украину" и заявил, что сегодня "черный день для страны". Об этом сообщает 24 канал.

Важно "Ожидаем, выстоим": как украинские звезды реагируют на вторжение России в Украину

Кроме этого, украинский актер Юрий Ткач признался изданию Сегодня Life , что в случае необходимости готов взять в руки оружие и защищать свое государство. По его словам, украинский народ в сегодняшних событиях стал еще более дружным и сильным.

Если нужно будет взять оружие, то будем брать оружие и защищать страну. У нас нет планов никуда ехать, никаких квартир мы не снимаем нигде и, как все украинцы, надеемся, что это какой-то страшный сон,

– заявил Ткач.

Юрий Ткач уверен, что у нас все получится, но при условии, если мы будем держаться вместе: "Это очень сложная ситуация, очень сложно ее комментировать. Если раньше у нас были какие-то вопросы с единством, то сейчас мы стали одним целым, одной страной и у нас появился один вектор – мир!".

Заметим, подписчики Юрия Ткача верят в ВСУ и советуют не паниковать:

"Надеемся на мир";

"Не паникуйте! Все будет хорошо, в наших руках наша жизнь!";

"Слава Украине! Молимся за наших военных!";

"Мы за Украину. Мы хотим мира!";

"Путин ху*ло".