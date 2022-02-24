В инстаграме актер обратился к своим подписчикам с сообщением "Россияне напали на Украину" и заявил, что сегодня "черный день для страны". Об этом сообщает 24 канал.
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Кроме этого, украинский актер Юрий Ткач признался изданию Сегодня Life, что в случае необходимости готов взять в руки оружие и защищать свое государство. По его словам, украинский народ в сегодняшних событиях стал еще более дружным и сильным.
Если нужно будет взять оружие, то будем брать оружие и защищать страну. У нас нет планов никуда ехать, никаких квартир мы не снимаем нигде и, как все украинцы, надеемся, что это какой-то страшный сон,
– заявил Ткач.
Юрий Ткач уверен, что у нас все получится, но при условии, если мы будем держаться вместе: "Это очень сложная ситуация, очень сложно ее комментировать. Если раньше у нас были какие-то вопросы с единством, то сейчас мы стали одним целым, одной страной и у нас появился один вектор – мир!".
Заметим, подписчики Юрия Ткача верят в ВСУ и советуют не паниковать:
- "Надеемся на мир";
- "Не паникуйте! Все будет хорошо, в наших руках наша жизнь!";
- "Слава Украине! Молимся за наших военных!";
- "Мы за Украину. Мы хотим мира!";
- "Путин ху*ло".