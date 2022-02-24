У інстаграмі актор звернувся до своїх підписників із повідомленням "Росіяни напали на Україну" і заявив, що сьогодні "чорний день для країни". Про це повідомляє 24 канал.

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Окрім цього, український актор Юрій Ткач зізнався виданню Сьогодні Life, що у разі потреби готовий взяти в руки зброю та захищати свою державу. За його словами, український народ у сьогоднішніх подіях став ще дружнішим і сильнішим.

Якщо потрібно буде взяти зброю, то братимемо зброю та йтимемо захищати країну. У нас немає планів нікуди їхати, жодних квартир ми не винаймаємо ніде і, як усі українці, сподіваємось, що це якийсь страшний сон,

– заявив Ткач.

Юрій Ткач впевнений, що у нас все вийде, але за умови, якщо ми всі триматимемось разом: "Це дуже складна ситуація, дуже складно її коментувати. Якщо раніше ми мали якісь питання з єдністю, то зараз ми стали одним цілим, однією країною і в нас з'явився один вектор – світ!".

Зауважимо, підписники Юрія Ткача вірять в ЗСУ та радять не панікувати:

"Надіємось на мир";

"Не панікуйте! Все буде добре, в наших руках наше життя!";

"Слава Україні! Молимося за наших військових!";

"Ми за Україну. Ми хочемо миру!";

"Путін ху*ло".

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Слава Україні