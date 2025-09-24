В фильме Дерека Сианфранса "Грабитель по призванию", актер сыграл реального героя – Джеффри Аллана Майера, известного под прозвищем "Кровельщик". Фильм уже 16 октября выходит в прокат, кинодистрибьюторская компания – Green Light films. Как Татум готовился к этой роли – читайте дальше эксклюзивно на Кино 24.

Тоже интересно 5 комедий с Джимом Керри, которые дарят хорошее настроение в любой день

Как Татум готовился к роли в "Грабителе по призванию"?

Режиссер Дерек Сианфранс известен своей требовательностью к актерам: он заставляет их жить в мире героев, мыслить и двигаться как они, а не просто воспроизводить текст. Татум отмечал, что для него это сотрудничество стало настоящим погружением и что для него это точно был особый опыт работы над ролью, который останется с ним навсегда.

"Грабитель по призванию": смотрите онлайн трейлер фильма

Главный герой месяцами жил, скрываясь в потайных уголках магазина Toys R Us, а также, должен был быстро и легко пробираться в рестораны McDonald's через крышу. Поэтому для актерского перевоплощения команда художников построила реалистичные декорации – узкие проходы, вентиляционные шахты, спрятанные "гнезда". А Ченнинг Татум проводил в них долгие часы, чтобы почувствовать напряжение, которое переживал его персонаж, а также чтобы уметь ловко убегать или скрываться в самых необычных местах и потайных уголках общественных мест.



Ченнинг Татум в фильме "Грабитель по призванию" / Кадр из фильма

Перед тем как начать съемки, Ченнинг Татум побывал на личных встречах с Джеффри Менчестером, который до сих пор находится в тюрьме. Эти разговоры были одновременно изнурительными и увлекательными. Ведь преступник-кровельщик Джеффри, оказался не таким, каким его описывали в газетных вырезках: он шутил, говорил об одиночестве и признавался, что больше всего скучал по "обычной жизни" – простыми вещами вроде семейных ужинов или прогулок в парке.

Какие еще фильмы выходят в кинотеатре в октябре?