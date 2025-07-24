История о легендарном Графе Дракуле возвращается на экраны: кто озвучил главного героя

7 августа в украинских кинотеатрах состоится премьера фильма "Граф Дракула. История любви". Это новая киноадаптация легендарного романа, которая точно станет одной из главных новинок лета.

Дистрибьютором фильма выступает компания Green Light Films. Кто из известных украинцев присоединился к озвучиванию фильма – узнавайте далее в материале Кино 24.

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Какой артист озвучил главного героя?

В новой киноадаптации романа "Дракула", главный герой будет разговаривать голосом известного певца и телеведущего Владимира Дантеса. Он уже второй раз озвучивает Графа, поэтому поделился мыслями и эмоциями относительно процесса.

Мне было очень приятно, что вновь обратились ко мне. Я в целом задумываюсь над тем, чтобы озвучивать только Графов, больше никого. Этот персонаж был более экспрессивным, чем Граф Монте-Кристо, которого я озвучивал в прошлый раз, поэтому приходилось тратить больше энергии. Граф Дракула – сильный, очень эмоциональный, у него нет полутонов. Он готов на все ради любви и не признает других авторитетов,

– говорит Дантес.

Возлюбленную Графа Дракулы озвучила актриса, которую многие знают по роли в сериале "Кофе с кардамоном", – Елена Лавренюк.

"Граф Дракула. История любви": смотрите онлайн трейлер фильма

О чем сюжет нового фильма?

Основой фильма стала адаптация романа "Дракула" (1897 года) Брэма Стокера. "Граф Дракула. История любви" – это не только переосмысление классического образа вампира, но и масштабная кинопритча о бессмертной любви.

В роли Графа, который становится знаменитым Дракулой – обладатель приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, Калеб Лэндри Джонс. Его партнершу сыграла Зои Блю.