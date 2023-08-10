Янн Марденборо всегда был фанатом гонок и с детства беспрестанно играл в видеоигру Gran Turismo. Однако даже в самых смелых мечтах парень и представить не мог, что однажды сразится против лучших геймеров за право занять место в гоночной команде Nissan GT Academy.

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В прокат вышел фильм "Гран Туризмо"

Классическая спортивная история

История о том, как Марденборо стал настоящим рейсером "Гран Туризмо" – это фильм, который критики назвали "Рокки на гоночном авто" – классическая спортивная история об аутсайдере в лучших традициях спортивных драм как "Фаворит" (2003 год), "Команда из штата Индиана" (1986 год) и "Вспоминая Титанов" (2000 год).

По словам режиссера Нила Бломкампа, история Янна близка и понятна каждому, поскольку рассказывает о невероятной мечте, которая стала реальностью.

Когда я впервые прочитал сценарий, я не мог поверить, что история основана на реальных событиях. События фильма были идентичны тому, как все происходило в жизни,

– вспоминает режиссер.

Как и большинство подростков, Янна больше интересовали видеоигры, чем реальная жизнь, пока он не получил шанс играть по-настоящему. Янн и раньше проводил почти все время, играя на симуляторе в "Гран Туризмо" и когда узнал о возможности посоревноваться за место в рядах GT Academy, начал учиться управлять автомобилем, контролировать скорость, заходить на повороты. Он делал это интуитивно, никто не учил его этому.

Фото из фильма "Гран Туризмо" / B&H Film Distribution Company

Благодаря Бломкампу "Гран Туризмо" позволяет зрителям почувствовать себя на месте водителя и представить как это, когда ты мчишься в кабине, которая разгоняет скорость до 320 километров в час. "Я знал, что Нил добавит фильму глубины, которая будет разочаровать кровь. Однако я не ожидал, как много мы будем работать с настоящими автомобилями, водителями и реальными гоночными трассами", – поделился Дэвид Гарбор.

"Мы внутри автомобиля, мы меняем шины и заправляем машину в режиме реального времени в то время, как другие рейсеры мчатся по трассе со скоростью 300 километров в час. Кстати, это действительно я в вертолете, который летит на высоте 10 метров над гоночными авто. Все это влияет на интенсивность опыта, который является критическим для создания фильма о людях, которые испытывают безумные эмоции, рискуя всем, ради того, что они любят", – рассказал Дэвид Гарбор, присоединившийся к актерскому составу в роли Джека – главного инженера Янна, обучающая его тонкостям вождения гоночных авто.

Фото из фильма "Гран Туризмо" / B&H Film Distribution Company

Актер также рассказал, что сначала скептически отнесся к экранизации фильма о гоночном симуляторе, поскольку для него кино и видеоигры – это разные вещи.

Когда я прочитал сценарий, мне очень понравилось то, что это не фильм о видеоигре – это фильм, включающий видеоигру в сторителлинг, рассказывающий о молодом человеке с огромным талантом, который делает что-то невероятное, и о тренере, немало пережившем и закаливающемся – но поверил в этого ребенка,

– дополняет Гарбор.

Против Мадекве и Гарбора стоит Орландо Блум в роли Дэнни Мура, идеалистического менеджера по маркетингу Nissan, которому пришла в голову идея поместить консольных геймеров в мчащиеся на смертельной скорости машины. "Он предан идее всем сердцем и руководствуется этой бессмысленной мечтой взять гонщиков-симуляторов и посадить их в настоящие машины, которые будут мчаться по трекам", – рассказывает Блум.

Фото из фильма "Гран Туризмо" / B&H Film Distribution Company

Съемки сцен с помощью дронов

Однако одних только рейсерских треков и гоночных автомобилей было недостаточно. Фильм также должен был выглядеть и создавать ощущение подлинности. И чтобы достичь этого, по словам Бломкампа, были привлечены специальные подходы к съемке.

Одним из компонентов было восприятие фильма: Как сделать так, чтобы аудитория чувствовала, что она погружена в историю? Это было достигнуто благодаря выбору камеры. Например, в телевизионных трансляциях реальной гонки в постановках часто используются кинематографические дроны, позволяющие делать красивые, масштабные кадры, и Бломкамп также делает это, кроме того, он использует дроны для съемки сцен от первого лица.

Фото из фильма "Гран Туризмо" / B&H Film Distribution Company

Еще один подход, благодаря которому Бломкампу удалось добавить фильму реалистичности, заключался в правильно подобранном освещении, операторской работе и монтаже. "Если вы нажмете на паузу в фильме и посмотрите на любой кадр, он не должен выглядеть искусственным, чрезмерно освещенным или крайне насыщенным, или фальшивым. Все должно выглядеть реалистично", – говорит режиссер.

Кроме того, Бломкамп прибег к еще одной хитрости – за рулем водительского сиденья во всех экшн-сценах принимал участие сам Янн Марденборо, выступавший в фильме каскадером для актера Арчи Мадекве в роли Марденборо.

Фото из фильма "Гран Туризмо" / B&H Film Distribution Company

"Это что-то сюрреалистическое, – говорит Марденборо. – В последний раз, когда я был в Венгрии, трасса была заполнена грузовиками для организации гонки. На этот раз все заполнено грузовиками для съемок фильма обо мне. Это поразило меня".

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