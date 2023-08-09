В подборке 24 Канала мы собрали 7 минисериалов с высоким рейтингом, точно вам понравятся. Среди них сериал Netflix "Ссора", триллер "Любовь и смерть" и комедийный проект "Основан на реальных событиях".

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Сериалы с высоким рейтингом, которые стоит посмотреть

"Своя правда: Город первобытных" / Justified: City Primeval

Жанр: сериал, драма, криминал

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,3

Рейлан Гивенс отправляется в Детройт, где сталкивается с угрожающим преступником Клементом Менселом. Кроме того, Гивенс стремится найти равновесие между своей профессиональной деятельностью и воспитанием дочери-подростка.

"Своя правда: Город первобытных": смотрите трейлер

"Тайна бункера" / Silo

Жанр: сериал, фантастика, драма

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,1

В катастрофическом будущем тысячи людей обнаружили убежище в большом подземном бункере. Однако, когда местный шериф нарушает фундаментальный принцип, а жители бункера погибают в странных обстоятельствах, инженер Джулиет берет на себя задачу раскрыть исключительные тайны, чтобы узнать правду об истинных намерениях этого закрытого помещения.

"Тайна бункера": смотрите трейлер

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"Ссора" / Beef

Жанр: драма, комедия

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,1

Вызывающий и комедийный сериал от режиссера Ли Сон Джина. По сюжету, предпринимательница, недовольная своей жизнью, и неудачник-подрядчик оказываются в дорожном конфликте, что приводит к разногласиям между ними. В этом противоречивом противостоянии оба главных героя раскроют свои самые темные желания и импульсы, которые далеко не всегда соответствуют морально-этическим нормам.

"Ссора": смотрите трейлер

"Переполненная комната" / The Crowded Room

Жанр: драма, детектив, триллер, криминал, биографический

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,6

События сериала "Переполненная комната" разворачиваются летом 1979 года в жарком Мангеттене после ареста Дэнни Салливана. Это застенчивый и антисоциальный подросток, подозреваемый в причастности к стрельбе в Рокфеллер-центре. Следователь Рия Гудвин (Аманда Сейфрид) исследует прошлое Дэнни, помогая парню разобраться в том, что его побуждало к преступлениям.

"Переполненная комната": смотрите трейлер

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"Перехваченный рейс" / Hijack

Жанр: драма, триллер

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,6

"Перехваченный рейс" рассказывает об опытном корпоративном посреднике Сэме Нельсоне, который пытается применить свои профессиональные навыки, чтобы спасти пассажиров самолета рейса КА29.

"Перехваченный рейс": смотрите трейлер

"Любовь и смерть" / Love & Death

Жанр: драма, детектив, триллер, криминал, биографический

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,5

Кенди Монтгомери и Бетти Гор имеют много общих черт: обе активные участницы церковного хора, их дочери – неразлучные подруги, а мужчины успешно работают в высокотехнологичной Кремниевой долине. Однако под украшением идеальной жизни скрываются неожиданные тайны, и вскоре одна из них окажется в опасных руках убийцы.

"Любовь и смерть": смотрите трейлер

"На основе реальных событий" / Based on a True Story

Жанр: комедия

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,2

Комедийный сериал, в котором риелтор, бывшая звезда тенниса и сантехник пользуются уникальной возможностью извлечь выгоду из одержимости Америки настоящими преступлениями.

"Основано на реальных событиях": смотрите трейлер