От геймера до рейсера: в прокат вышла лента "Гран Туризмо", основанная на реальной истории
"Гран Туризмо" – увлекательная история по мотивам реальных событий о невероятной жажде победы! Благодаря удивительному игровому таланту парень – фан популярной видеоигры Gran Turismo Янн Марденборо – выиграл серию видеосоревнований и впоследствии стал одним из самых известных профессиональных автогонщиков.
Янн Марденборо всегда был фанатом гонок и с детства беспрестанно играл в видеоигру Gran Turismo. Однако даже в самых смелых мечтах парень и представить не мог, что однажды сразится против лучших геймеров за право занять место в гоночной команде Nissan GT Academy.
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В прокат вышел фильм "Гран Туризмо"
Классическая спортивная история
История о том, как Марденборо стал настоящим рейсером "Гран Туризмо" – это фильм, который критики назвали "Рокки на гоночном авто" – классическая спортивная история об аутсайдере в лучших традициях спортивных драм как "Фаворит" (2003 год), "Команда из штата Индиана" (1986 год) и "Вспоминая Титанов" (2000 год).
По словам режиссера Нила Бломкампа, история Янна близка и понятна каждому, поскольку рассказывает о невероятной мечте, которая стала реальностью.
Когда я впервые прочитал сценарий, я не мог поверить, что история основана на реальных событиях. События фильма были идентичны тому, как все происходило в жизни,
– вспоминает режиссер.
Как и большинство подростков, Янна больше интересовали видеоигры, чем реальная жизнь, пока он не получил шанс играть по-настоящему. Янн и раньше проводил почти все время, играя на симуляторе в "Гран Туризмо" и когда узнал о возможности посоревноваться за место в рядах GT Academy, начал учиться управлять автомобилем, контролировать скорость, заходить на повороты. Он делал это интуитивно, никто не учил его этому.
Благодаря Бломкампу "Гран Туризмо" позволяет зрителям почувствовать себя на месте водителя и представить как это, когда ты мчишься в кабине, которая разгоняет скорость до 320 километров в час. "Я знал, что Нил добавит фильму глубины, которая будет разочаровать кровь. Однако я не ожидал, как много мы будем работать с настоящими автомобилями, водителями и реальными гоночными трассами", – поделился Дэвид Гарбор.
"Мы внутри автомобиля, мы меняем шины и заправляем машину в режиме реального времени в то время, как другие рейсеры мчатся по трассе со скоростью 300 километров в час. Кстати, это действительно я в вертолете, который летит на высоте 10 метров над гоночными авто. Все это влияет на интенсивность опыта, который является критическим для создания фильма о людях, которые испытывают безумные эмоции, рискуя всем, ради того, что они любят", – рассказал Дэвид Гарбор, присоединившийся к актерскому составу в роли Джека – главного инженера Янна, обучающая его тонкостям вождения гоночных авто.
Актер также рассказал, что сначала скептически отнесся к экранизации фильма о гоночном симуляторе, поскольку для него кино и видеоигры – это разные вещи.
Когда я прочитал сценарий, мне очень понравилось то, что это не фильм о видеоигре – это фильм, включающий видеоигру в сторителлинг, рассказывающий о молодом человеке с огромным талантом, который делает что-то невероятное, и о тренере, немало пережившем и закаливающемся – но поверил в этого ребенка,
– дополняет Гарбор.
Против Мадекве и Гарбора стоит Орландо Блум в роли Дэнни Мура, идеалистического менеджера по маркетингу Nissan, которому пришла в голову идея поместить консольных геймеров в мчащиеся на смертельной скорости машины. "Он предан идее всем сердцем и руководствуется этой бессмысленной мечтой взять гонщиков-симуляторов и посадить их в настоящие машины, которые будут мчаться по трекам", – рассказывает Блум.
Съемки сцен с помощью дронов
Однако одних только рейсерских треков и гоночных автомобилей было недостаточно. Фильм также должен был выглядеть и создавать ощущение подлинности. И чтобы достичь этого, по словам Бломкампа, были привлечены специальные подходы к съемке.
Одним из компонентов было восприятие фильма: Как сделать так, чтобы аудитория чувствовала, что она погружена в историю? Это было достигнуто благодаря выбору камеры. Например, в телевизионных трансляциях реальной гонки в постановках часто используются кинематографические дроны, позволяющие делать красивые, масштабные кадры, и Бломкамп также делает это, кроме того, он использует дроны для съемки сцен от первого лица.
Еще один подход, благодаря которому Бломкампу удалось добавить фильму реалистичности, заключался в правильно подобранном освещении, операторской работе и монтаже. "Если вы нажмете на паузу в фильме и посмотрите на любой кадр, он не должен выглядеть искусственным, чрезмерно освещенным или крайне насыщенным, или фальшивым. Все должно выглядеть реалистично", – говорит режиссер.
Кроме того, Бломкамп прибег к еще одной хитрости – за рулем водительского сиденья во всех экшн-сценах принимал участие сам Янн Марденборо, выступавший в фильме каскадером для актера Арчи Мадекве в роли Марденборо.
"Это что-то сюрреалистическое, – говорит Марденборо. – В последний раз, когда я был в Венгрии, трасса была заполнена грузовиками для организации гонки. На этот раз все заполнено грузовиками для съемок фильма обо мне. Это поразило меня".
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