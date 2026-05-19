HBO ищет новую Джини Уизли: актриса, сыгравшая в 1-м сезоне "Гарри Поттера" покидает сериал

Сериал о Гарри Поттере сейчас находится на стадии производства, однако уже появилась информация о первых изменениях в актерском составе. В частности, актриса Грейси Кокрейн, которая сыграла Джини Уизли, покинет проект после завершения первого сезона.

Для роли Джини Уизли HBO будет искать новую актрису. Об этом сообщает Deadline.

Почему Грейси Кокрейн уходит из проекта?

После завершения работы над первым сезоном семья юной актрисы Грейси Кокрейн сообщила, что во втором сезоне девочка не появится. Они поблагодарили команду сериала "Гарри Поттер" за ценный опыт и время, проведенное в этой вселенной.

Из-за непредвиденных обстоятельств Грейси приняла сложное решение отойти от роли Джини Уизли в сериале HBO "Гарри Поттер" после первого сезона. Время, проведенное в мире "Гарри Поттера", было действительно замечательным, и она очень благодарна Люси Беван и всей производственной команде за создание такого незабываемого опыта,

– сообщили родные юной актрисы.



Грейси Кокрейн на съемках "Гарри Поттера" / Фото HBO

В HBO уже отреагировали на ситуацию. Там отметили, что благодарны Грейси за работу над первым сезоном и пожелали ей и ее семье всего наилучшего.

Известно, что производство второго сезона стартует осенью, однако кто именно исполнит роль Джини Уизли в сериале о Гарри Поттере, пока остается неизвестным.

