В России хотят запретить мультсериал "Гриффинны": бесяться из-за серии о Челябинске

Депутат Госдумы России Яна Лантратова выразила недовольство тем, что в сериале "Гриффинны" вспомнили о Челябинске, в котором "все разрушено, его жители пьют и читают газету "Россия вчера". Кроме того, в ролике россияне испытывают влияние радиации и заражаются "коровьей чумой".

Яна Лантратова считает этот мультсериал "осознанной работой" против России, "информационной войной из-за художественных произведений". Поэтому она обратилась к руководству с просьбой "ограничить показ некоторых эпизодов" американского мультсериала.

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В России хотят запретить мультсериал "Гриффинны", где показали Челябинск

В заявлении Лантратовой говорилось о последней серии 21 сезона, где Мэг Гриффин выходит замуж в Челябинске. "Понимаю, что художник имеет право на свое видение, но это намеренно оскорбительный художественный образ, не имеющий отношения к реальности", – отметила она российским СМИ.

Депутат удивлена, что "в книгах, учебниках, фильмах и даже мультфильмах специально создают образ России как страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки. Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов".

По сюжету персонажи американского мультика отправились в Челябинск на поиски российского хакера Ивана. Там Брайана, Стьюи и Мэг ждала "коровья чума", радиация и гопники.

Мэг Гриффин выходит замуж в Челябинске: смотрите ролик