Яна Лантратова вважає цей мультсеріал "усвідомленою роботою" проти Росії, "інформаційною війною через художні твори". Тому вона звернулася до керівництва з проханням "обмежити показ деяких епізодів" американського мультсеріалу.

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В Росії хочуть заборонити мультсеріал "Гріфінни", де показали Челябінськ

У заяві Лантратової йшлося про останню серію 21 сезону, де Мег Гріффін виходить заміж у Челябінську. "Розумію, що митець має право на своє бачення, але це навмисно образливий художній образ, який не має відношення до реальності", – зазначила вона російським ЗМІ.

Депутатка здивована, що "у книгах, підручниках, фільмах і навіть мультфільмах спеціально створюють образ Росії як країни, де всі незадоволені життям, п’ють, вживають наркотики, беруть хабарі. Сподіваюся, керівництво телеканалів це розуміє та обмежить показ деяких сюжетів".

За сюжетом, персонажі американського мультика вирушили до Челябінська на пошуки російського хакера Івана. Там Браяна, Стьюї та Мег чекала "коров’яча чума", радіація та гопники.

Мег Гріффін виходить заміж у Челябінську: дивіться ролик