Звезда "Поймать Кайдаша" впервые прокомментировал развод с любимой: "Я ничего не потерял"

Украинский актер Григорий Бакланов, известный своей ролью в популярном сериале "Поймать Кайдаша", впервые публично высказался относительно своего развода с актрисой Анастасией Цимбалару. Новость об их разрыве стала неожиданностью для многих поклонников, ведь пара казалась счастливой и гармоничной.

Григорий Бакланов откровенно рассказал о том, что стало причиной развода и как он переживает этот сложный период в своей жизни. Известно, что несмотря на расставание, они с Анастасией остаются в хороших отношениях и поддерживают друг друга.

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Григорий Бакланов откровенно о разводе

По словам Григория Бакланова, причиной разрыва их отношений с Анастасией стали проблемы личного характера. Он подчеркнул, что не хочет раскрывать все подробности. Однако Григорий отметил, что после развода они с экс-супругой остались в хороших отношениях.

Актер также отметил, что несмотря на сложный период, ему нет необходимости обращаться к психологу, поскольку он справляется с эмоциями и находит поддержку в близких людях и своей работе. Григорий выразил благодарность за понимание и поддержку со стороны поклонников, заверив их, что продолжает сосредотачиваться на своей карьере и новых проектах.

Я не потерял близкого человека. Она есть. Она жива, слава Богу, все хорошо. Просто такой период и жизнь уходит, я двигаюсь дальше. Я ничего не потерял. Сейчас все нормально, мы дружим,

– прокомментировал Григорий.

Интервью Григория Бакланова: смотрите видео онлайн

Григорий Бакланов решил не отвечать на вопрос относительно того, есть ли у него сейчас новая избранница. Он оставил этот вопрос без комментариев.

Стоит отметить, что актеры Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару познакомились еще во время учебы в университете. Их отношения длились 10 лет, из которых 2 года они находились в официальном браке.