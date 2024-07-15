Григорій Бакланов відверто розповів про те, що стало причиною розлучення і як він переживає цей складний період у своєму житті. Відомо, що попри розставання, вони з Анастасією залишаються в добрих стосунках і підтримують одне одного.

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Григорій Бакланов відверто про розлучення

За словами Григорія Бакланова, причиною розірвання їхніх стосунків з Анастасією стали проблеми особистого характеру. Він підкреслив, що не хоче розкривати всі подробиці, оскільки вважає це справою лише двох. Однак Григорій наголосив, що після розлучення вони з ексдружиною залишилися у гарних стосунках.

Актор також зазначив, що попри складний період, йому немає потреби звертатися до психолога, оскільки він справляється з емоціями та знаходить підтримку в близьких людях та своїй роботі. Григорій висловив вдячність за розуміння і підтримку з боку шанувальників, запевнивши їх, що продовжує зосереджуватися на своїй кар'єрі та нових проєктах.

Я не втратив близьку людину. Вона є. Вона жива, слава Богу, все добре. Просто такий період і життя йде, я рухаюся далі. Я нічого не загубив. Зараз все нормально, ми дружимо,

– прокоментував Григорій.

Інтерв'ю Григорія Бакланова: дивіться відео онлайн

Григорій Бакланов вирішив не відповідати на запитання щодо того, чи є у нього зараз нова обраниця. Він залишив це питання без коментарів.

Варто зазначити, що актори Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару познайомилися ще під час навчання в університеті. Їхні стосунки тривали 10 років, з яких 2 роки вони перебували в офіційному шлюбі.