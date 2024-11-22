Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Григория Бакланова. Для актера это был долгий и интересный путь, ведь процесс работы над игрой длился более полутора лет.

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Григорий Бакланов присоединился к созданию игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля"

Григорий Бакланов рассказал, что процесс начался еще полтора года назад, когда он получил предложение записать пробы для игры. После этого было четыре месяца ожидания, и, в конце концов, более года записей в студии, что для него стало невероятным опытом.

Наконец-то могу об этом сказать. Полтора года прошло с того момента, как я получил сообщение записать пробы на S.T.A.L.K.E.R. 2. Затем – четыре месяца ожидания. Далее – более года записей в студии. И вот игра, которую ждали 15 лет,

– поделился актер.

Бакланов говорит, для него большая честь быть привлеченным к озвучиванию персонажей в игре. Это не только большой профессиональный вызов, но и важная часть его личной карьеры. Такой опыт позволил ему сделать большой вклад в игровой мир.

Что известно о "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля"

20 ноября 2024 года украинская компания GSC Game World выпустила долгожданную игру "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля".

События игры разворачиваются в современном мире в Чернобыльской зоне отчуждения, где после катастрофического радиационного выброса начали появляться аномалии, ставящие под угрозу жизни сталкеров и других персонажей, пытающихся выжить в этой опасной и загадочной среде.