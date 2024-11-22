Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Григорія Бакланова. Для актора це був довгий і цікавий шлях, адже процес роботи над грою тривав понад півтора року.

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Григорій Бакланов долучився до створення гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"

Григорій Бакланов розповів, що процес почався ще півтора року тому, коли він отримав пропозицію записати проби для гри. Після цього було чотири місяці очікування, і, зрештою, понад рік записів у студії, що для нього стало неймовірним досвідом.

Нарешті можу про це сказати. Півтора року пройшло з того моменту, як я отримав повідомлення записати проби на S.T.A.L.K.E.R. 2. Потім – чотири місяці очікування. Далі – понад рік записів у студії. І ось гра, яку чекали 15 років,

– поділився актор.

Бакланов каже, для нього велика честь бути залученим до озвучення персонажів у грі. Це не лише великий професійний виклик, але й важлива частина його особистої кар'єри. Такий досвід дозволив йому зробити великий внесок в ігровий світ.

Що відомо про "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"

20 листопада 2024 року українська компанія GSC Game World випустила довгоочікувану гру "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля".

Події гри розгортаються у сучасному світі в Чорнобильській зоні відчуження, де після катастрофічного радіаційного викиду почали з'являтися аномалії, що ставлять під загрозу життя сталкерів та інших персонажів, які намагаються вижити в цьому небезпечному і загадковому середовищі.