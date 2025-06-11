Бакланов ошеломил снимками разрушенных декораций для фильма о Довженко: "Нас хотят стереть"

В ночь с 9 на 10 июня российский агрессор нанес массированную атаку дронов на Киев и Одессу. Во время этого Россия повредила Одесскую киностудию, в частности, полностью уничтожила павильон к фильму об Александре Довженко.

Украинский актер Григорий Бакланов, который точно известен вам из сериала "Поймать Кайдаша" ошеломил снимками разрушенных декораций. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм-страницу актера.

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Григорий Бакланов показал снимки разрушенного Россией павильона к фильму о Довженко

Григорий Бакланов поделился, что специально для ленты о Довженко они отстроили павильон, который является копией того самого места, где Довженко снимал свои картины.

Актер показал, что осталось от декораций для фильма. Он отметил, что съемки закончились несколько дней назад и, к счастью, никто не пострадал. Правда, сам павильон полностью уничтожен.

Еще несколько дней назад – жизнь, история. Сегодня – развалины. Когда-то "Землю" запретили на 28 лет. Когда весь мир ею восхищался – у нас ее хоронили. Сегодня – нас самих хотят стереть. Только уже не запретами, а ракетами. Нам снова хотят заткнуть рот. Но мы все равно снимаем. Мы все равно говорим. Мы помним. И создаем,

– отметил Григорий.

Разрушен стеклянный павильон и игровой транспорт, что использовали в съемках. Также выбиты окна из внутренней части административного здания.

Россияне снова пытаются уничтожить культурные коды украинцев, которые формировались веками. Поэтому эта война не только против народа, а и против украинской культуры, наследия и нашего будущего.

По ссылке смотрите также, как россияне повредили Одесскую киностудию.