Во время ночной атаки дронов Россия повредила Одесскую киностудию. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Николая Точицкого.

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Россияне повредили Одесскую киностудию: что известно

Как отметил Николай Точицкий, этой ночью враг снова ударил в самое сердце украинской идентичности. Кроме того, что в Киеве поврежден Софийский собор, пострадала также и Одесская киностудия. А именно – повреждены павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт.

Кроме того, уничтожены декорации к фильму "Довженко", который должен был стать настоящим выдающимся национальным проектом о самом известном украинском режиссере – Александре Довженко.

Россия воюет не только с нашими городами – она ведет войну против нашей культуры, памяти, будущего,

– отметил Точицкий.

Одесская киностудия – это место, где творилось украинское кино. Поэтому Россия действительно уничтожает не просто наши города, а нашу культурную память.