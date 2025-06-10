Під час нічної атаки дронів Росія пошкодила Одеську кіностудію. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Миколу Точицького.

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Росіяни пошкодили Одеську кіностудію: що відомо

Як зазначив Микола Точицький, цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце української ідентичності. Окрім того, що в Києві пошкоджено Софійський собор, постраждала також і Одеська кіностудія. А саме – пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт.

Крім того, знищено декорації до фільму "Довженко", який мав стати справжнім видатним національним проєктом про найвідомішого українського режисера – Олександра Довженка.

Росія воює не лише з нашими містами – вона веде війну проти нашої культури, пам'яті, майбутнього,

– зазначив Точицький.

Одеська кіностудія – це місце, де творилось українське кіно. Тому Росія справді нищить не просто наші міста, а нашу культурну пам'ять.